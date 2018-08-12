FETÖ’cülerden temizlenen Koza’da rekor kâr

ERTUĞRUL ŞAHAN/ANKARA

Türkiye’nin en büyük maden işletmelerinin başında gelen Koza Altın İşletmeleri, üretimde ve kârda ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Faaliyetlerini TMSF’ye bağlı olarak sürdüren Koza Altın, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 123.631 ons altın üretimi gerçekleştirerek Türkiye’nin en önde gelen altın madeni şirketi olduğu gerçeğini ortaya koydu.

NET NAKİTTE BÜYÜK ARTIŞ

Koza Altın İşletmeleri'nin 01 Ocak-30 Haziran 2018 yatırımcı ilişkileri faaliyet raporunda işletme faaliyetlerinden doğan net nakit, 30 Haziran 2017 itibariyle 2017 yılı ilk altı ayı için 1.718,3 milyon TL iken, bu rakamın 30 Haziran 2018 itibariyle 2018 yılı aynı dönem için 352,2 milyon TL (yüzde 20,5) artarak 2.070,5 milyon TL olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Vergi öncesi kâr miktarında 2017 yılı ilk altı aylık döneme kıyasla 291,5 milyon TL artış meydana geldiği açıklandı. Raporda 2017 yılı ilk altı aylık dönemde 269,4 milyon TL olan net dönem kârının 2018 yılının aynı döneminde 229,3 milyon TL’lik bir artışla 498,7 milyon TL olarak gerçekleştiği belirtildi. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde kâr marjının 2017 yılı aynı dönem ile karşılaştırıldığında yüzde 54,57’den yüzde 77,37’e yükseldiği görülüyor.

TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM

Şirketin 2014, 2015 ve kısmen 2016 yıllarında yaşamış olduğu izin süreçlerindeki gelişmelerin 2017 yılından itibaren tamamen çözülmesiyle şirket faaliyetlerinde büyük ölçüde normalleşme sağlandığı 2015 2016 ve 2017 yıllarındaki üretimleri sırasıyla 266.000 ons, 270.000 ons ve 205.000 ons olarak gerçekleştiği belirtilirken 2017 yılında üretimdeki düşüşte izinlerin gecikmesinin ve yatırımların tamamlanamamasının etkili olduğu açıklandı. Koza Altın İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri 2018 yılı için 280.000 ons ile 300.000 ons arasında altın üretimi gerçekleştirmeyi ve 2018 yılında üretim bazında Türkiye'nin en büyük altın üreticisi olmayı hedeflediklerini açıklayarak ”Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.