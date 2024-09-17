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Gündem FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte
Gündem

FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte

Yeniakit Publisher
2024-09-17 02:57:00 -
FETÖ’cüler saldırıya geçti! Laiklik çağrısıyla o komutanlar hedefte

Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü vesilesiyle Bitlis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyareti sırasında çekilen fotoğraf FETÖcü hainleri çıldırttı. Firari FETÖ'cü Can Dündar, fotoğrafta yer alan kuvvet komutanlarını hedef göstererek laiklik çağrısı yaptı.

Askeri vesayetin yıkılmasıyla 28 Şubat dönemine hasret kalan FETÖ’cüler Türkiye’yi karıştırmak için düğmeye bastı.

Hain firari FETÖ’cü Can Dündar, youtube kanalında yaptığı açıklamayla Malazgirt Zaferi’nin 953. yıldönümü vesilesiyle Bitlis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyareti sırasında çekilen ve MHP lideri Devlet Bahçeli, BBP lideri Mustafa Destici, HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kuvvet komutanlarının yer aldığı fotoğraf üzerinden laiklik çağrısı yaparak karedeki komutanları hedef gösterdi.

Alman sığıntısı Dündar, açıklamasında, “İlk kez komutanlar HÜDA-PAR ile fotoğraf çekiyor. Komutanlar şu anda laikliğin bekçisi değil, rejimi yıkmak isteyenlerle beraber. O komutanların ağır bedel altında olduklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mustafa

Senin inandığın laikliğin içine sç yım ABD köpeği

Koray

Adam yalanmi yoksa yanlismi soylemis Huda Par ile ilgili yorumu.. Anayasayi degistirmek isteyenlar degilmi?
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