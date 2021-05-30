FETÖ’cüler dijital platformlarda fink atıyor

Adem Yılmaz İstanbul

Dünya dijital terörizme karşı tedbirlerini artırırken, hukuk tanımaz sosyal medya platformları Türkiye’de terör örgütlerinin propaganda merkezi gibi çalışıyor. Bakan Soylu’nun “yüzde 75’i FETÖ’cü” sözleriyle daha önce dikkat çektiği Clubhouse’da, FETÖ propagandası tam gaz sürüyor. ByLock’ta olduğu gibi referans bir üyenin davetiyle giriş yapılabilen Clubhause adlı uygulamada hükümete yönelik lanetleme seansları tam gaz sürerken, firari FETÖ’cüler “sohbet” adı altında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve destekçilerinden alacakları intikama yönelik fantezilerini anlatıyor.

Şer şebekesi Clubhause’da

Eski Önder Genel Başkanı Yusuf Ziya Sula, Clubhause’da dönen ihaneti şu ifadelerle aktardı: “Gördüğüm kadarıyla, ülkeden kaçıp gitmiş bazı terör örgütü mensupları sohbet odalarında fink atıyorlar. Bazı odalara girip, farklı kimlik ve mensubiyet görüntüsü altında yalan, tezvirat, tahrik ve hakaretamiz konuşmalar yapıyorlar. Din istismarcısı, ırkçısı, ateisti, nonoşu vb. birlik halinde hareket ediyor. Milleti birbirine karşı tahrik için kendini başka türlü gösterip ortaya pimi çekilmiş bir el bombası atıyor, sonra da kenara çekilip kıs kıs gülüyorlar. Bunların gazına gelenler de sinir krizlerine giriyor, bağırıp çağırıyorlar. Ağlayanlar bile oluyor.

Beddua fantezileri

“Bu çeteler bazen de kendi aralarında odalar açıp, imamları, abileri, ablaları sigaya çekip cemaatin içine düştüğü durumları yana yakıla tartışıp birbirlerini didikliyorlar. Hükümete ve Türkiye’ye lanetler yağdırıyorlar. Ele geçiremedikleri için Türkiye aleyhine olan her türlü rezilliği tezgâhlıyorlar veya destekliyorlar. ‘Ya benimsin, ya kara toprağın’ der gibi. Hatta bazıları daha da ileri gidip Erdoğan destekçilerinin kellelerini kuyulara doldurma fantezilerini anlatıp gülüşüyorlardı.”

Gülen ve Peker aynı adreste

Daha önce Müslümanların kutsallarına yönelik hakaret içerikleriyle tepki çeken İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcats servisi olan Spotify ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ait ihanet paylaşımlarına sanat eseri muamelesi yapmaya devam ediyor. Spotify’ın, Sedat Peker’in videolarını yayınlaması, ülkemizin kanunlarına tabi olan sosyal ağ sağlayıcılarının istenildiğinde nasıl bir propaganda aracına dönüşebildiğini gözler önüne seriyor.

