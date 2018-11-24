FETÖ'cüler birbirine düştü: Ya sev ya sus!

Hain emellerinin ortaya çıkmasının ardından Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi, ülke içinde ve dışında geniş kapsamlı sürdürülüyor. Yurt içinde açılan soruşturma ve davalarda, darbe girişimine kalkışanlar hesap verirken, birçok ülkede yakalanan FETÖ üyesi Türkiye’ye getirilerek tutuklandı.

Örgüttekiler birbirine düştü

FETÖ’nün gerçek yüzü dünya ülkelerine anlatılırken, birçok ülke de örgüte tavır aldı. Sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde, büyük darbe yiyen, Türkiye’yi kaosa sürüklemeye çalışan terör örgütü, kendi içinde birbirine düştü.

Nankörlük suçlaması

Örgütün yayın organı, “Cemaatten faydalananlar maddi ve manevi borçlarını ödesinler. Ya da susmaları daha güzel olur ki nankörlüklerini yer ve gök ehline daha az duyursunlar” şeklinde örgüt üyelerini eleştiren sosyal medyadan mesaj gönderdi.

Bu mesaja firari örgüt üyesi İhsan Yılmaz, gazetenin seviyesini eleştirerek, “MHP’li ergen yazıları ile ‘Ya sev ya sus’ dedikçe Erdoğanistleşiyorsunuz” şeklinde tepki verdi.

Güç mücadelesi

Firari hain Emre Uslu ise hak ve adalet mücadelesi verdiklerini savunurken, diğer bazı örgüt üyelerini güç ve iktidar mücadelesi vermekle suçladı.

Önder Aytaç da fikrini eleştirdiği İhsan Yılmaz’a cevaben, “Hangi fikir? Hocaefendi’yi konkordatoya gitsin, hizmeti kapatsın demek mi fikir?” sözleriyle tartışmayı alevlendirdi.



Kendi kendileriyle didişiyorlar

Büyük darbe yiye FETÖ üyeleri daha önce de birbirine girmişti. Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Reis diyorsa doğrudur' ve 'Hocaefendi söylüyorsa doğrudur' ifadeleriyle başladığı bir tweet attı. Bir başka firari FETÖ'cü Tuncay Opçin ise Uslu'ya, “Bayık muhabbetleri bırakın. Ben iyi kötü kitap okuyan bir kişiyim. Konuyla ilgili hiçbirinizin bir kitabını hatırlamıyorum. Bilimsel makalesini görmedim. Türkiye'de dini grupları araştıran bir-iki isim vardır. Bunlar da sizler değilsiniz” ifadesini kullandı.

Firari FETÖ'cüler arasındaki kavga, cehalet ve ciddiyet tartışmasına kadar uzandı.

Kaynak: Diriliş Postası