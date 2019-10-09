FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı sonrası çılgına döndüler

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Türkiye Fırat'ın Doğusu'na Barış Pınarı harekatını resmen başlattı. Türk silahlı kuvvetleri ÖSO'yla birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. TSK ABD askerlerinin çekildiği bölgeye girdi.

Bu durumdan rahatsız olan FETÖ firarisi gazeteci Tarık Toros sosyal medya hesabından, “Savaşa hayır, Yolun sonu karanlık, Barış değil örtme operasyonu, ABD çekildi Türk askeri kendi başına” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

FETÖ’cü Toros’a tepki gecikmedi

FETÖ'cü Toros’un paylaşımına kısa sürede onlarca tepki geldi. Özellikle Toros’a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, “Ulan siz bu vatanın adını hangi yüzle ağzınıza alıyorsunuz şerefsizler” ifadelerini yazdı.