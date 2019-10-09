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FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı sonrası çılgına döndüler

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı FETÖ’cüleri çılgına döndürdü.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:27
FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı sonrası çılgına döndüler

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Türkiye Fırat'ın Doğusu'na Barış Pınarı harekatını resmen başlattı. Türk silahlı kuvvetleri ÖSO'yla birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. TSK ABD askerlerinin çekildiği bölgeye girdi. 
Bu durumdan rahatsız olan FETÖ firarisi gazeteci Tarık Toros sosyal medya hesabından, “Savaşa hayır, Yolun sonu karanlık, Barış değil örtme operasyonu, ABD çekildi Türk askeri kendi başına” şeklinde paylaşımlarda bulundu.

FETÖ’cü Toros’a tepki gecikmedi

FETÖ'cü Toros’un paylaşımına kısa sürede onlarca tepki geldi. Özellikle Toros’a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, “Ulan siz bu vatanın adını hangi yüzle ağzınıza alıyorsunuz şerefsizler” ifadelerini yazdı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 23:27
  1. FETÖ'

YORUM YAZ

  • ahmetahmet39 dk önce
    bu hashasilerin cesetleri bile bu topraklari kirletmemeli...yasal duzenleme yapilsin, mit tirlari ihanetini yapanlar icin de
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu54 dk önce
    toros denen zibidi sizinkiler içeride Allah in izni ile müslüman Türk askeriyle zalimlere haddini bildirip sizleride kardinaliniz ile beraber çukura göreceğiz inşaallah cehennem zebanileri
  • hariçten gazelhariçten gazel1 sa önce
    Tarık Toros ermenidir; F. Gülen ise ermeni yahudi karışımıdır. (iyi ermeni ve yahudileri tenzih ederim)

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