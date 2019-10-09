FETÖ’cüler Barış Pınarı Herakatı sonrası çılgına döndüler
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı FETÖ’cüleri çılgına döndürdü.09 Ekim 2019 Çarşamba 23:27
Sezai Erhan yeniakit.com.tr Türkiye Fırat'ın Doğusu'na Barış Pınarı harekatını resmen başlattı. Türk silahlı kuvvetleri ÖSO'yla birlikte büyük bir operasyon düzenliyor. TSK ABD askerlerinin çekildiği bölgeye girdi.
Bu durumdan rahatsız olan FETÖ firarisi gazeteci Tarık Toros sosyal medya hesabından, “Savaşa hayır, Yolun sonu karanlık, Barış değil örtme operasyonu, ABD çekildi Türk askeri kendi başına” şeklinde paylaşımlarda bulundu.
FETÖ’cü Toros’a tepki gecikmedi
FETÖ'cü Toros’un paylaşımına kısa sürede onlarca tepki geldi. Özellikle Toros’a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, “Ulan siz bu vatanın adını hangi yüzle ağzınıza alıyorsunuz şerefsizler” ifadelerini yazdı.
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