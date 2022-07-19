FETÖ'cü Zekeriya Öz ve Celal Kara alçağını bakın kim yurt dışına kaçırmış! Şok olacaksınız

2015 yılında yurt dışına kaçan FETÖ savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara hakkında soruşturma devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. İki firari FETÖ savcısını yurt dışına kaçıran ismin kimliği belli oldu.

Kaçışı ayarlayan isim ise FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen ve tutuklanan Ardahan Posof'un eski kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu...

İddianameye gelen ihbar

Sabah'ın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alibeyoğlu hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İmamlara 'paçoz' dedi

Eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu Ardahan Posof'ta görev yaptığı sırada imamların giyimlerine ilişkin 'paçoz' ifadesini kullanmıştı. Alibeyoğlu, "Ütüsüz pantolon giymenin din ile imanla ne ilgisi var? Köyde öğretmen grand tuvalet gezerken sen niye paçoz geziyorsun?" şeklinde konuşmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Alibeyoğlu hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Makam aracı ile kaçırdı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık İletişim Merkezi'ne yapılan ihbarlarda, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçtıktan iki gün sonra, Posof Kaymakamı Alibeyoğlu'nun devlet tarafından kendisine tahsis edilen makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'na giderek savcılarla buluştuğu, Öz ve Kara'yı makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığı aktarıldı.

Öte yandan iddianamede, Alibeyoğlu'nun ankesörlü hatlardan arandığı, operasyonel hat ile mahrem imamla iletişime geçtiği ve FETÖ mensupları ile arasında para transferinin olduğu anlatıldı.

Erzurum ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mülkiye Teşkilatı Mahrem yapılanması soruşturması kapsamında ifade veren Y.K.Y., Alibeyoğlu'nun da bulunduğu sohbet grubuna katıldığını söyledi.

Y.K.Y., Ali kod adlı örgüt imamının Alibeyoğlu'na özel ilgi gösterdiğini dile getirerek, "Bu özel ilginin somut nedenini bilemiyorum. Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun daha öncesinde örgüt kapsamında abi olduğunu düşünüyorum. Kaymakam adaylığı yıllığında yine ihraç edilen bir iki şahsın ona abi diye hitap ettiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Yakalama kararı çıkmadan 12 saat öncesi

Alibeyoğlu hakkında hazırlanan iddianameye şok bir ihbar daha girdi. İhbara göre Alibeyoğlu'nun, firari FETÖ terör örgütü üyesi iki savcıyı devletin kendisine tahsis ettiği araçla kaçırdığı belirtildi.

'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'Örgüt kurmak' suçlarından haklarında çıkarılan yakalama kararından 12 saat önce 10 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan yurtdışına firar eden eski kumpas savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın Alibeyoğlu tarafından Ermenistan'a kaçırıldığı bilgisi yer aldı.