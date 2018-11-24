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FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti

17-25 Aralık'tan sonra bile Zaman gazetesinin ortaklarından olan Fettah Tamince hakkında FETÖ soruşturmasında beraat kararı verilmesinin ardından 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal'dan sert tepki geldi ve Ünal gazilik madalyasını iade ederek tüm haklarından vazgeçtiğini duyurdu.

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:58
FETÖ'cü Zaman'ın imtiyaz sahibi aklanınca 15 Temmuz gazisi isyan etti! Gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti

FETÖ içerisinde yer aldığını itiraf eden, FETÖ'ye yakın işadamı Fettah Tamince hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi ve FETÖ dosyası kapatıldı. Bu kararın ardından 15 Temmuz gazisi gazilik kimliğini ve madalyasını iade etti.

15 Temmuz gazisi isyan etti

Tamince hakkındaki FETÖ dosyasının kapatılması, toplumun farklı kesimlerinden tepki gördü. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Altunizade'de durdurmaya çalıştığı iki tankın üzerinden geçmesi sonucu yaralanan Sabri Ünal, gazi kimliğini ve madalyasını iade etti.

Ünal, çalıştığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan da istifa etti.

"Muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır"

Ünal, gazilik madalyasını iade ettiğini sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“Aşama 1 tamamlandı.

ASPB'ye istifa dilekçemi ve gerekli evrakları verdim.

*Gazi kimliğini,

*Gazi madalyasını,

*Ücretsiz seyahat kartını (akbil) iade ettim.

Bu aşamada muhtemelen hakkımda bir soruşturma açılır, psikolojik durum tespiti falan yapılmak istenebilir. Muhtemel şeyler.

Hızlıca iade edebileceğim şeyler: Su indirimi, elektrik indirimi, varsa doğalgaz indiriminin iadesi. Biraz da onlarla uğraşacağım.

Daha zorlu yoldan iade etmem gereken kısımlar. Kullanmış olduğum faizsiz kredi hakkı. Talep edilirse darbe sonrası verilen tazminatlar ve maluliyet maaşı!”

“Zaman gazetesi imtiyaz sahibini FETÖ'cü bulmayan devletin beni gözümden beni FETÖ'cü bulmasına hiç şaşırmam"

Ünal, Fettah Tamince hakkında verilen karara tepki göstererek şunları kaydetti:

“En son aşamada hastane masraflarının iadesi talep edilebilir ki bunun için FETÖ'cü olduğuma falan devletin ikna olması gerekecek.

Zaman gazetesi imtiyaz sahibini FETÖ'cü bulmayan devletin gözümden beni FETÖ'cü bulmasına hiç şaşırmam!

Yazılımcı diliyle ifade etmek gerekirse

'git reset -- hard origin/master'

Bu saatten sonra 15 Temmuz temalı bir yerde adımı kullanıp kimse kendisini zor duruma sokmasın.

Çıkıp benim akıllığımı, deliliğimi, haklılığımı veya haksızlığımı savunmasın/ iddia etmesin ki cevap hakkı doğmasın.”

“Kendi aptallığımdı, faturasını devlete ödetmeye kalkamam"

Sabri Ünal açıklamasını şöyle noktaladı:

“Ben hakkıma giren herkese hakkımı helal ediyorum ve SUSMA hakkımı kullanmak üzere BU hesabı burada sabitliyorum.

Kimseye kırgın değilim. 15 Temmuz gecesi sokağa fırlamak kendi aptallığımdı, faturasını devlete ödetmeye kalkamam.

Son olarak vurgulamak istiyorum ki ben 15 Temmuz öncesi de deli dolu birisiydim. İnanmayan gitsin tüm okul arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma en olmadı eski kalbini kırdıklarıma sorsun.

Benim yalan söylemeyeceğimi, yalandan nefret ettiğimi, tutmayacağım şeyi vaat etmeyeceğimi hepsi kabul edecektir.

Nokta.

Süreç daha bitmedi, pazartesi kaymakamlığa masrafları gösterip, aldığım borcu geri ödeyeceğim ve sonrasında 15 Temmuz Madalyasını geldiği kuruma iade edip, gazilik ünvanından ve haklarından istifa ediyorum/edeceğim."

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 18:58
  1. İstanbul
  2. Sabri Ünal
  3. Fettah Tamince
  4. 15 Temmuz gazisi
  5. FETÖ
  6. 15 temmuz
  7. 15 Temmuz gazisi Sabri Ünal

YORUM YAZ

  • bilobilo11 dk önce
    yakında diğerleri de iade etmek için sıraya girerler
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR13 dk önce
    Güzel tepki helal olsun Kahramanca. Belki birileri gafletten uyanır İnşaallah.
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