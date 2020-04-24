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Gündem

FETÖ'cü Uslu, sözde 'soykırım' yalanına sarılarak terör örgütü PKK'yı savundu

FETÖ tetikçisi Emre Uslu, sözde 'Ermenilere soykırım' yalanını savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kürtlere zulmettiğini iddia etti.

2020-04-24 17:56:00 -
FETÖ'cü Uslu, sözde 'soykırım' yalanına sarılarak terör örgütü PKK'yı savundu

yeniakit.com.tr Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari tetikçisi hain Emre Uslu, sözde 'Ermenilere soykırım' yalanını savunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kürtlere zulmettiğini iddia etti.

Ermeni Diasporasının propagandasını yaparak 1915'te Ermenilere soykırım uygulandığını iddia eden FETÖ'cü hain Emre Uslu, AK Parti'nin de Kürtlere zulmettiğini ileri sürdü.

Kürt vatandaşlara zulmeden, evlatlarını dağa kaçıran terör örgütü PKK'ya karşı verilen mücadeleyi, Kürt vatandaşlara karşı veriliyormuş gibi gösteren FETÖ tetikçisi, bunun Türkiye'nin sonunu getireceğini iddia etti.

İşte FETÖ'cü hainin o skandal tweetleri:

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