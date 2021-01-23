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Gündem FETÖ'cü Uslu ile Babacan pişti oldu: Mesajlar tek bir merkezden mi yönetiliyor?
Gündem

FETÖ'cü Uslu ile Babacan pişti oldu: Mesajlar tek bir merkezden mi yönetiliyor?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile FETÖ firarisi vatan haini Emre Uslu'nun twitter hesaplarından aynı konuda paylaşımda bulunmaları akıllara 'mesajlar tek bir merkezden mi yönetiliyor?' sorusunu getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:10:00 - 2021-01-23 21:11:01
FETÖ'cü Uslu ile Babacan pişti oldu: Mesajlar tek bir merkezden mi yönetiliyor?

FETÖ firarisi vatan haini Emre Uslu twitterdan yaptığı bir paylaşımda dayanağı olmayan bazı bilgiler öne sürdü. FETÖ'cü Uslu, topluma korku pompalak için hazırladığı yazısında AK Parti iktidarını hedef alarak, "Bu arada Türkiye'de sıkıyonetim uygulanması için zemin hazırlığının tamamlandığı bilgisini de paylaşmak isterim. Toplumsal hareketleri tetikleyecek cinayetler kurgulandığı bunu da ABD'nin özellikle Fetullah Gülen'in emri ile bu cinayetlerin işlenildiğini dillendirecekler. Bu konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda sokakta cezaevinden yeni çıkmış bazı kişilerle görüşme yapıldığı görevi kabul etmeyen bazı kişilerin ailesi ile tehdit edildiği kulağıma geldi. Bilginiz olsun." ifadelerini kullandı.

Babacan da aynı konuda eşzamanlı bir paylaşım yaptı

FETÖ'cü Uslu twitter hesabından bu paylaşımı yaparken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eş zamanlı olarak bir mesaj paylaştı. Babacan, "Bu ülkeyi yönetemiyorsanız, bırakıp gidersiniz. Bu ülkeyi yönetemeyip, bir kaos ve şiddet ortamına sürüklemek kimsenin hakkı değil." dedi.

Mesajlar tek merkezden mi yönetiliyor?

Bir FETÖ'cü ile siyasi parti yöneticisi Ali Babacan'ın aynı hedef doğrultusunda aynı konuda paylaşım yapması kafaları karıştırırken, Emre Uslu Babacan'ın tweet'ini alıntılıyarak şunu söyledi: "Ali Babacan da 1 saat önce paylaştığım şu bilgiye sahip sanırım. Aşağıdaki twiti ona gönderme."

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Yorumlar

Köksal Tekbas

Babacan dan bir şey olmaz. Sayın Erdoğan sayesinde topluma çıktı. Kendini bir şey zannetti. Sayın Babacan sen zaten sempatik biri de değilsin. Sana kimse oy vermez. Ben seni bir dakika dinlesem canım sıkılıyor.
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Yozgatlıı

Hoşt ....
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