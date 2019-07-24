0553 313 94 23

FETÖ'cü sanığın ByLock inkarı böyle çürüdü!

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün gaybubet evinde eşiyle birlikte sahte kimlikle yakalanan ve yargılandığı davada 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan sanık Bülent Ağtoprak'ın, "kullanmadım" dediği ByLock'a 8 bin 68 kez erişim sağladığı belirtildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
FETÖ'cü sanığın ByLock inkarı böyle çürüdü!

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve örgüte ait dernek ile şirketlerde görev yapan sanık Bülent Ağtoprak, hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.

Sanık savunması, tanık beyanları, delil değerlendirmesi gibi bölümlerin yer aldığı gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin amacı, stratejisi, yapılanması, işleyişi ve faaliyetleri hakkında ayrıntılara yer verildi. Kararda, sanığın örgüt yapılanmasında "bölgeci" konumunda bulunduğu, Malatya'daki esnaflardan sorumlu olduğu belirtilerek, ByLock, Eagle ve Falcon gibi şifreli haberleşme programlarının kullanıcısı olduğu, ByLock'a ise 8 bin 68 kez erişim sağladığı aktarıldı.

Sanığın örgüt içinde önemli pozisyonda yer aldığı kaydedilen kararda, Bülent Ağtoprak'ın, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle hakkında soruşturmaya başlandığı ve 15 Temmuz sürecinden sonra "gaybubet evi" adı verilen örgütün saklanma yerinde eşiyle birlikte yakalandığı vurgulandı. Kararda, sanığın Bank Asya'da örgüt elebaşının çağrı tarihlerinden sonra dikkati çekici mahiyet ve miktarda işlemlerinin olduğu ifade edilen kararda, sanığın savunmasına da yer verildi.

Bülent Ağtoprak, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Eşimle oturduğum ev kiraydı ancak kira sözleşmesi yapmadan, elektrik, su, doğal gaz aboneliğini üzerime almadan oturmaya devam ettim. Hakkımda soruşturma olduğunu öğrenince biraz para biriktirmek ve çocuğumuzun rahat etmesi için teslim olmadım. Hatta bu dönemde internet vasıtasıyla sahte kimlik edindim. Eşime de sahte kimlik yapmıştım. Bu dönemde tarlada ve lokantalarda çalıştım, uzun tutukluluk sürelerini öğrenince kaçmaya çalıştım ancak MERNİS'e bildirmediğim evde yakalandım. ByLock tespitindeki cep telefonumla ByLock sunucularına 8 bin 68 kez bağlantı kurduğum yönündeki tespitleri kabul etmiyorum."

Etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ifade veren bazı sanıkların aleyhteki beyanlarının da yer aldığı gerekçeli kararda, tanıkların ifadesine göre sanığın "bölgeci" konumunda bulunduğu kaydedildi.

"Savunması suçtan kurtulmaya dönük"

Sanığın savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Her ne kadar sanık üzerine atılı suçlamaları kabul etmemiş, ByLock kullanmadığını savunmuş ise de ByLock tespit tutanağına göre sanığın kendi adına kayıtlı GSM hattı ve cihazlardan ByLock kullandığı belirlenmiştir. ByLock yazışmalarından sanığın örgütsel terminolojide 'bölgeci' diye adlandırılan konumda olduğunun, yine dosyada yer alan HTS kaydı ve buna ilişkin bilirkişi raporunda, sanığın kullandığı belirlenen hat ve telefonda aktif olarak ByLock kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ByLock analiz raporunda kullanıcı adının 'toprak1538' olması, ByLock grubunda yer alan bir kişinin sanığı 'Bülent' olarak kaydetmesi, başka bir kişinin sanığa 'bulent abi' demesi, söz konusu yazışmaları sanığın yaptığını göstermiştir. Bu nedenle sanığın ByLock kullanmadığına dair savunmasının suçtan kurtulmaya dönük olduğu ve savunmasına itibar edilemeyeceği anlaşılmıştır."

Kararda, sanığın el konulan dijital materyallerinin incelenmesinde ise örgüt elebaşının yazarı olduğu e-kitaplarla örgüte müzahir çeşitli verilere, örgüt üyeleri tarafından ByLock'tan sonra bir dönem kullanıldığı tespit edilen "Eagle, Text Now ve Falcon" gibi çeşitli haberleşme programlarına ve "Clean Them All" isimli veri silme programına rastlanıldığı bildirildi.

Kendisine bağlı üniversite öğrenci evleri varmış

Gerekçeli kararda, sanığın terör örgütü içerisinde üst düzey konumda bulunduğu kanaatine varıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Örgüt üyeleri tarafından kullanılan ByLock, Eagle ve Falcon isimli haberleşme programlarının sanık tarafından da kullandığı, FETÖ/PDY elebaşının talimatı ve çağrısıyla örgütün finans ayağı olan Bank Asya'ya destek olmak amacıyla katılım hesapları açtırdığı ve yüksek meblağlarda paralar yatırdığı belirlenmiştir. Ayrıca kendisine bağlı üniversite öğrenci evleri bulunduğu, düzenli olarak FETÖ/PDY'nin 'dini sohbet' adı altında düzenlediği toplantılarına katıldığı, bu haliyle örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte girip, örgüte katılmayı, bağlanmayı ve hiyerarşik gücün emrine girmeyi kabul ettiği anlaşılan sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediği sabit görülmüş ve bu suçtan cezalandırılmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:44
  1. Malatya
  2. FETÖ davası
  3. mahkeme
  4. ByLock iddiası
  5. Bülent Ağtoprak
  6. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanı Ensari, yapımı devam eden hastane inşaatını ziyaret etti
    1. Başkanı Ensari, yapımı devam eden..
    2. Mardin’deki PKK/KCK operasyonu
    3. Lionel Messi'nin cezası belli oldu
    4. 23. Manavgat Barış Suyu Kültür,..
    5. Meteorolojiden İstanbullulara uyarı!
    6. İngiltere İran’a ara bulucu göndermiş!
    7. Şeftalinin faydaları saymakla bitmiyor
    8. TİKA, Dadaab'daki mültecilere "ışık"..
    9. Katil Sisi’nin bakanından skandal..
    10. (Özel) 600 yılık gelenekte bir ilk,..
    11. MESKİ dijital arşivlemeye geçiyor
    12. Demirtaş: “Çocuklarımıza unutulmaz bir..
    13. Daimler AG'den ikinci çeyrekte 1,6..
    14. TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış..
    15. Portekiz'de yere izmarit atana 250..
    16. İstanbul ve Kocaeli için yağış uyarısı
    17. Samsun’da acı olay
    18. Düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu..
    19. Bombaylı genç, elektrikli bisikletini..
    20. Afganistan’da kadın milletvekili..
    21. Zeytinin Anadolu topraklarındaki..
    22. Anayasa Mahkemesinden kanun iptali
    23. Dünyaca ünlü banka JP Morgan,..
    24. Burhaniye’de bağlama kursu ilgi gördü
    25. TOKİ’den kim ev alır?
    26. Kütahya’da Gazeteciler ve Basın Bayramı
    27. Burhaniyeli simitçi vatandaşları..
    28. Beymen Club Fotoğraf Yarışması'na..
    29. Hakan Atilla Türkiye’de
    30. Lilonlu’ya yeni pazar yeri
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz söyledik
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi