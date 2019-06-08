FETÖ’cü paylaşımlar mercek altında

FETÖ’nün medya ayağında yer alan firari teröristlerin yurt dışından yaptıkları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı propaganda yapanlar hakkında emniyet genel müdürlüğü işlem yapmaya devam ediyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya ayağında yer alan Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt ve diğer firarilerin sosyal medya hesabı Twitter ve kurdukları internet siteleri üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti tehdit ile Türkiye karşıtı paylaşımlarda bulunması üzerine polis bu ve buna benzer hesapları mercek altına aldı. FETÖ'cü Bozkurt, "Erdoğan ve çetesi geri dönüşü olmayan yolu çoktan seçti. Politikayı nezaket çerçevesinde bırakamazlar. Onlar için alternatif çıkış yolu hapis cezasıdır" diye yazdı. FETÖ'cü Bozkurt'un skandal sözlerine sosyal medyada tepki yağarken, güvenlik ve istihbarat birimleri de bu ve bunun gibi hesapları incelemeye başladı. Yapılan incelemelerde, haklarında birden çok yakalama kararı bulunan firari sanıkların hesap ve internet sitelerine Türkiye’de erişim engeli getirilirken, Türkiye’ye iadeleri ve uluslararası arama yakalama kararı çıkartılması içinde yazışmalar başlatıldı.

İadeleri için her yol deneniyor

Abdullah Bozkurt ile ilgili Mart ayında yapılan incelemede Kırmızı Bülten görüşünün sorulduğu ancak hali hazırda bir yanıt alınamadığı tespiti yapıldı. Aynı şekilde Levent Kenez ve diğer FETÖ üyeleri hakkında da ayrıntılı sorgulamaların yapıldığı öğrenildi. Adı geçen firari sanıkların konsolosluk Net sistemine göre Stokholm Büyükelçiliği’nde kayıtların bulunduğu belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar yapılarak firari sanıkların ülkemize doğrudan talep yolu ile iadesinin talep edilip edilemeyeceği değerlendirilirken, herhangi bir sebepten dolayı iadesinin gerçekleşmemesi durumunda uluslararası düzeyde aranmaları için Adalet Bakanlığı ile İnterpol-Europol Daire Başkanlığı’na dağıtımlı olarak yazışmaların yapılması istendi.