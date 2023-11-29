FETÖ'cü öğretmenin 6 yıllık firarındaki son sözü 'bitti' oldu

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Denizli’de İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenliğe büyük bir risk teşkil eden terör örgütleri mensuplarına nefes aldırmıyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ilişkin Muğla Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanan Gülçin Y. (43), geçtiğimiz yıl 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meslekten de ihraç edilen Gülçin Y., 1 yıldır firar ederek kayıplara karıştı. İstihbarat çalışmaları sonucunda Denizli’de bulunan bir evde saklandığını tespit edilmesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), firari öğretmeni yakalamak için düğmeye bastı. Gülçin Y.’nin saklandığı eve baskın yapan ekipler, ranzanın bulunduğu yerde gizli bir bölme fark etti.

Detaylı inceleme yapan ekiplerin dikkati sayesinde Gülçin Y. kıskıvrak yakalandı. Gizli bölmede çıkan firari FETÖ’cü öğretmenin son sözü ise 'bitti' oldu. Sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edilen Gülçin Y., kendisine yöneltilen "Neden kaçtınız?" sorularını yanıtsız bırakırken, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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