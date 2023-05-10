FETÖ'cü odaklardan İnce'ye yönelik kaset iddiası iftira çıktı

CHPyi destekleyen gazeteciler ve sosyal medya fenomenlerinin Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye yönelik saldırıları son 10 gündür zirveye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için yüzlerce paylaşım yapan "Ankara Kuşu" adlı hesap, Muharrem İnce'nin korumalığı yapan bir polisin milyonlarca liralık dolar bozdurduğunu iddia etmiş ve buna dair dekont paylaşacağını açıklamıştı. Muharrem İnce, bu hesabı yönetenler hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ancak, Ankara Kuşu adlı hesap bir dekont yayınlayamadı. 1,3 milyon takipçisi olan Ankara Kuşu adlı hesaptan yapılan paylaşımlar, doğru olmamasına rağmen binlerce beğeni aldı.

Kaset operasyonu

Bugün ise FETÖ'cüler tarafından yurt dışına kaçırılan ve çok sayıda suç kaydı olan Ali Yeşildağ adlı kişi, Muharrem İnce'ye ait bir seks kasedini yarın saat 12:00'de yayınlayacağını belirtti.

İnce bu açıklama için "elinde sahte belge, dekont veya sahte görüntü olanların paylaşmasını" istedi. İnce "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım." dedi.

Ali Yeşildağ, İnce'nin paylaşımını alıntılayarak, sosyal medya hesabından bir whatsapp görüntüsü yayımladı. Ancak yayımlanan görüntülerin, Google arşiv kayıtlarına göre Google'a 2015 yılında yüklenmiş olduğu ve whatsapp kaydında yer aldığı iddia edilen çıplak kadın resminin Google'dan alındığı ortaya çıktı. Ayrıca yayımlanan Whatsapp mesajlaşmasının da montaj olduğu belirtildi.

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