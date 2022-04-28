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Gündem FETÖ’cü hırsızlara yatay geçiş hakkına hemen son verilsin
Gündem

FETÖ’cü hırsızlara yatay geçiş hakkına hemen son verilsin

Terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından, Deniz Kuvvetlerinde yuvalanan FETÖ’cüleri tespit etmek üzere “FETÖMETRE”yi icat eden ve bu sayede çok sayıda kripto FETÖ’cüyü deşifre eden Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ordudan KHK’larla atılan FETÖ’cülere Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yatay geçiş hakkı tanınmasını eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:18:00 -
FETÖ’cü hırsızlara yatay geçiş hakkına hemen son verilsin

MUHAMMET KUTLU  ANKARA

Akit’e konuşan Yaycı Paşa, “Sınav soruları ve cevapları ellerine verilerek askeri okullara giren bu hırsızlar, devlet askeri okullardan tasfiye edince Türkiye’nin Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi en seçkin üniversitelerine KHK ile yerleştirdiler. Bu hırsızlara verilen bu haksız hak tümü ile geri alınmalıdır. Hele bir de diploma denklik durumu var, tam bir skandal. Ellerine sınav soruları verilerek askeri okullara yerleşen ancak normalde Türkiye ÖSS’de yüzde 50 içine bile giremeyecek olan bu tipler, 15 Temmuz sonrasında da Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yatay geçiş yaptırıldı. Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerden diploma denklikleri verildi. Bu tam bir skandaldır” tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

HAYAT BOYU TAKİP EDİLSİNLER.... fetönün seçtiği kendi üniversitelerine kabul ettiği kriptoların TAMAMI DEVLET ÜNİVERSİTELERİNE YATAY GEÇİŞLE İZLERİNİ KAYBETTİRDİ!... yeni.fetömetre icad edilsin...fetöyle mücadele kıyamete kadar devamlı ve ciddi yapılmalı

varolun sayın vatansever kahraman paşam/hocam

Sinan76

Celladina aşık olan bir milletiz. Adamların önceliği vatan, millet olmadığı belli. Bizim hükümetimizin önceliğinin ne olduğu da belli değil. Özel okullar kapatılınca bunlarda okunanlar devlet okullarına yatay geçti. Bu kararları verenler ölüm geldiğinde, sınavlara giripte üniversiteye giremeyenlerin hakkını nasıl ödeyecek.
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