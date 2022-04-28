FETÖ’cü hırsızlara yatay geçiş hakkına hemen son verilsin
Terör ve ihanet örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminin bastırılmasının ardından, Deniz Kuvvetlerinde yuvalanan FETÖ’cüleri tespit etmek üzere “FETÖMETRE”yi icat eden ve bu sayede çok sayıda kripto FETÖ’cüyü deşifre eden Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, ordudan KHK’larla atılan FETÖ’cülere Türkiye’nin önde gelen üniversitelerine yatay geçiş hakkı tanınmasını eleştirdi.
MUHAMMET KUTLU ANKARA
Akit’e konuşan Yaycı Paşa, “Sınav soruları ve cevapları ellerine verilerek askeri okullara giren bu hırsızlar, devlet askeri okullardan tasfiye edince Türkiye’nin Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi en seçkin üniversitelerine KHK ile yerleştirdiler. Bu hırsızlara verilen bu haksız hak tümü ile geri alınmalıdır. Hele bir de diploma denklik durumu var, tam bir skandal. Ellerine sınav soruları verilerek askeri okullara yerleşen ancak normalde Türkiye ÖSS’de yüzde 50 içine bile giremeyecek olan bu tipler, 15 Temmuz sonrasında da Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yatay geçiş yaptırıldı. Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerden diploma denklikleri verildi. Bu tam bir skandaldır” tepkisini gösterdi.