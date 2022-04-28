FETÖ’cü hırsızlara yatay geçiş hakkına hemen son verilsin

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Akit’e konuşan Yaycı Paşa, “Sınav soruları ve cevapları ellerine verilerek askeri okullara giren bu hırsızlar, devlet askeri okullardan tasfiye edince Türkiye’nin Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi en seçkin üniversitelerine KHK ile yerleştirdiler. Bu hırsızlara verilen bu haksız hak tümü ile geri alınmalıdır. Hele bir de diploma denklik durumu var, tam bir skandal. Ellerine sınav soruları verilerek askeri okullara yerleşen ancak normalde Türkiye ÖSS’de yüzde 50 içine bile giremeyecek olan bu tipler, 15 Temmuz sonrasında da Türkiye’nin en seçkin üniversitelerine yatay geçiş yaptırıldı. Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerden diploma denklikleri verildi. Bu tam bir skandaldır” tepkisini gösterdi.