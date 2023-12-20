  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ’cü Hakan Şükür’den Fatih Terim iddiası! Fatih Terim Amerika’ya gelebilmem için yardımcı oldu
Gündem

FETÖ’cü Hakan Şükür’den Fatih Terim iddiası! Fatih Terim Amerika’ya gelebilmem için yardımcı oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-20 13:09:00 -

Fetullah Gülen terör örgütüne üyeliği bilinen eski futbolcu Hakan Şükür’ün itirafı olay oldu. Şükür, yurtdışına kaçtığı dönemde kendisine Fatih Terim ve eşinin yardımcı olduğunu iddia etti.

15 Temmuz’dan birkaç ay sonra 19 Kasım 2015’te Amerika’ya kaçan ve orada lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Youtube’da katıldığı bir kanalda itirafta bulundu.

Fatih Terim’in kendisine yardım ettiğini ileri süren Şükür, “Fatih Terim’e bir şey olmaz duygusu hakim olduktan sonra bunu söylememde bir sakın yok” diyerek yurt dışına kaçmamda Fatih Terim yardımcı oldu dedi. Terör örgütü üyesinin yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Fatih Terim’den henüz bir açıklama gelmedi. Şükür ayrıca; "Fatih Terim, burada oturum almam için bana imzalı belge gönderdi. Eşinin telefonu üzerinden zaman zaman konuştuk. 'Zarar görmesinler' diye şimdiye kadar bunu söylemedim.'' ifadelerini kullandı.

İşte olay videonun tamamı…

İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap
İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap

Gündem

İnce'den FETÖ'cü Hakan Şükür'e tokat gibi cevap


ÖNE ÇIKAN VİDEO

TV5'te skandal iftar programı! FETÖ'cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı
TV5'te skandal iftar programı! FETÖ'cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Gündem

TV5'te skandal iftar programı! FETÖ'cü Hakan Şükür ile yayın yapan Mehmet Ali Kayacı şimdi de Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür’ün seçim paylaşımları şok etti! Yok artık
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür’ün seçim paylaşımları şok etti! Yok artık

Gündem

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür’ün seçim paylaşımları şok etti! Yok artık

Hakan Şükür tutuştu!.. Yaptığı açıklama acizliğini ortaya koydu
Hakan Şükür tutuştu!.. Yaptığı açıklama acizliğini ortaya koydu

Siyaset

Hakan Şükür tutuştu!.. Yaptığı açıklama acizliğini ortaya koydu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23