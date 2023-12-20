FETÖ’cü Hakan Şükür’den Fatih Terim iddiası! Fatih Terim Amerika’ya gelebilmem için yardımcı oldu

15 Temmuz’dan birkaç ay sonra 19 Kasım 2015’te Amerika’ya kaçan ve orada lüks içinde yaşayan Hakan Şükür, Youtube’da katıldığı bir kanalda itirafta bulundu.

Fatih Terim’in kendisine yardım ettiğini ileri süren Şükür, “Fatih Terim’e bir şey olmaz duygusu hakim olduktan sonra bunu söylememde bir sakın yok” diyerek yurt dışına kaçmamda Fatih Terim yardımcı oldu dedi. Terör örgütü üyesinin yurt dışına kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Fatih Terim’den henüz bir açıklama gelmedi. Şükür ayrıca; "Fatih Terim, burada oturum almam için bana imzalı belge gönderdi. Eşinin telefonu üzerinden zaman zaman konuştuk. 'Zarar görmesinler' diye şimdiye kadar bunu söylemedim.'' ifadelerini kullandı.

İşte olay videonun tamamı…

ÖNE ÇIKAN VİDEO