FETÖ’cü hainlerden 15 Temmuz gazisi Deveci’ye intikam dâvâsı

İsmail Uğur Ankara

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain FETÖ darbe girişimini engellerken vurulup ağır yaralanan ve bugüne dek 20 ameliyat geçiren 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, FETÖ sanıklarının avukatlarından Meliha Mutlu tarafından hakaret suçlamasıyla mahkemeye verildi. Silivri’de darbe davasının görüldüğü mahkeme salonlarında şehit yakını ve gazilere yönelik provokatif tacizlerde bulunan darbeci sanıklar ve avukatları, şimdi de 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına dava açmaya başladı. Tanıklığıyla birçok FETÖ’cü hainin ağır cezalar almasını sağlayan 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, darbecilerin yargılandığı Silivri’de bu kez sanık olarak yargılanacak.

Benim şahsımda devlete meydan okuyorlar

Yeni Akit’e konuşan 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, “Binlerce gazi varken neden bir tek bana dava açıldı. Bunun sebebini ben de FETÖ’cü hainler de iyi biliyor. Ben yaptığım tanıklıkla onlarca FETÖ’cü katil darbecinin yalanlarını çürüttüm ve müebbet cezalar almasını sağladım. Bu yüzden özellikle beni seçtiler. Millete ve kendi tabanlarına ‘Biz hâlâ devlete meydan okuyacak güçteyiz’ mesajı vermek istiyorlar” dedi.

15 Temmuz darbe gecesinde saat 22:30 sıralarında köprüde darbecilere karşı mücadeleye giriştiğini hatırlatan Deveci, “Orada sabaha kadar FETÖ’cü darbecilerin silahlı saldırılarına maruz kaldık. O gün köprüde millete kurşun sıkan alçakların içinde masum yoktu. Yanı başımda 2 kişi vurularak şehit oldu. Ben de sabah 04:45 civarlarında FETÖ’cü bir binbaşı tarafından boğazımdan vuruldum. Yüzümün sol tarafı tamamen parçalandı. O günden bugüne kadar 20 ameliyat geçirdim. Son ameliyatımı 5 gün önce oldum. Önümüzdeki 2 sene içinde en az 5 kez daha ameliyat olmam gerekiyor. Kanımız ve canımız vatanımıza feda olsun. Benim 3 tane çocuğum var. İkisinin yaşları büyüktü. O zaman 6 yaşında olan kızım 3 yıldan bu tarafa ağır psikolojik travmalar yaşadı. Altını çizerek söylüyorum ki; bu davada yargılanacak olan Levent Deveci değil, onun şahsında devlettir. FETÖ’cü hainlere bundan daha iyi bir moral malzemesi olamaz."