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FETÖ’cü hainlerden 15 Temmuz gazisi Deveci’ye intikam dâvâsı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain FETÖ darbe girişimini engellerken vurulup ağır yaralanan ve bugüne dek 20 ameliyat geçiren 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, FETÖ sanıklarının avukatlarından Meliha Mutlu tarafından hakaret suçlamasıyla mahkemeye verildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
FETÖ’cü hainlerden 15 Temmuz gazisi Deveci’ye intikam dâvâsı

 İsmail Uğur  Ankara 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde hain FETÖ darbe girişimini engellerken vurulup ağır yaralanan ve bugüne dek 20 ameliyat geçiren 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, FETÖ sanıklarının avukatlarından Meliha Mutlu tarafından hakaret suçlamasıyla mahkemeye verildi. Silivri’de darbe davasının görüldüğü mahkeme salonlarında şehit yakını ve gazilere yönelik provokatif tacizlerde bulunan darbeci sanıklar ve avukatları, şimdi de 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına dava açmaya başladı. Tanıklığıyla birçok FETÖ’cü hainin ağır cezalar almasını sağlayan 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, darbecilerin yargılandığı Silivri’de bu kez sanık olarak yargılanacak.

Benim şahsımda devlete meydan okuyorlar

Yeni Akit’e konuşan 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci, “Binlerce gazi varken neden bir tek bana dava açıldı. Bunun sebebini ben de FETÖ’cü hainler de iyi biliyor. Ben yaptığım tanıklıkla onlarca FETÖ’cü katil darbecinin yalanlarını çürüttüm ve müebbet cezalar almasını sağladım. Bu yüzden özellikle beni seçtiler. Millete ve kendi tabanlarına ‘Biz hâlâ devlete meydan okuyacak güçteyiz’ mesajı vermek istiyorlar” dedi.

15 Temmuz darbe gecesinde saat 22:30 sıralarında köprüde darbecilere karşı mücadeleye giriştiğini hatırlatan Deveci, “Orada sabaha kadar FETÖ’cü darbecilerin silahlı saldırılarına maruz kaldık. O gün köprüde millete kurşun sıkan alçakların içinde masum yoktu. Yanı başımda 2 kişi vurularak şehit oldu. Ben de sabah 04:45 civarlarında FETÖ’cü bir binbaşı tarafından boğazımdan vuruldum. Yüzümün sol tarafı tamamen parçalandı. O günden bugüne kadar 20 ameliyat geçirdim. Son ameliyatımı 5 gün önce oldum. Önümüzdeki 2 sene içinde en az 5 kez daha ameliyat olmam gerekiyor. Kanımız ve canımız vatanımıza feda olsun. Benim 3 tane çocuğum var. İkisinin yaşları büyüktü. O zaman 6 yaşında olan kızım 3 yıldan bu tarafa ağır psikolojik travmalar yaşadı. Altını çizerek söylüyorum ki; bu davada yargılanacak olan Levent Deveci değil, onun şahsında devlettir. FETÖ’cü hainlere bundan daha iyi bir moral malzemesi olamaz."


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 11:31
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  3. FETÖ darbe girişimi
  4. 15 Temmuz Gazisi Levent Deveci
  5. Meliha Mutlu
  6. Yeni Akit
  7. 15 Temmuz darbe gecesi

YORUM YAZ

  • MilletMillet19 dk önce
    Allah senden razı olsun kardeşim Bir tanıdığım hoca fetöcü bir iblise fetöcü dedi diye mahkemelerde sürünüyor. Fetönün adalet bakanı görev başında. Bunu laf olsun diye yada adalet bakanımızı kast ederek söylemiyorum . Adalet bakanımız kendisini adalet bakanı sanıyor. Asıl adalet bakanı zannedersem fetönün birköpeği. Allah devletimize yardım etsin. Allah Reisimize yardım etsin
  • SelimSelim21 dk önce
    İçin rahat olsun kardeşim hiç bir şey olmaz o davadan. Hatta katılmana bie gerek yok. Sana da ceza verecek hakim varsa onun da FETÖcü olduğuna emin olabiliriz.
  • fetihfetih34 dk önce
    alçak,şerefsiz,hırsız,kumpasçı,kaypak,kan emici sülük,silik,vatan haini,abd -israil uşağı fetöcüler
  • meçulmeçul42 dk önce
    vatan haini avukatlar var fetöcü şerefsizler
  • AdaletAdalet1 sa önce
    O davanın açılmasını sağlayacak savcı da haindir benim gözümde.

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