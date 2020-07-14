FETÖ'cü hainin evinden çıkan elmasın değeri belirlenemedi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak nitelendirilen uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen Bataklık Operasyonu, zehir tacirlerinin servetini de gün yüzüne çıkardı. Nejat Daş ve Çetin Gören ile birlikte örgütün elebaşlarından ve Gaziantep’te gözaltına alınan Halil Arslantaş’ın ev aramasında yüklü miktarda altın ile bir aded elmas takım ele geçirildi. FETÖ ile irtibatı ortaya çıkan Arslantaş’ın milyonlarına da el koyuldu.

1 milyon liralık altın

Soruşturma kapsamında ele geçirilen altın ve elmas takımın değerinin tespiti için Gaziantep Kuyumcular Odasına gönderildi. Oda, hesaplandığı gün itibariyle ele geçirilen altınların toplam değerinin 852 bin 906 lira olduğunu bildirdi. Ancak elmas takımın değerinin kendilerince tespit edilemediği belirtti.

Değeri belirlenemedi

Gaziantep Kuyumcular Odası Başkanının paylaştığı bilgiye göre hazırlanan ve soruşturma dosyasına giren tutanakta, “1 aded elmas kolye, 1 aded elmas bilezik, 2 aded elmas 5 taş yüzük, 2 aded elmas tek taş yüzük, 1 çift elmas küpe, 1 aded elmas yüzük, 1 aded pırlanta tek taş mücevherlerinin değerlerini biçmesi gereken mercinin İstanbul veya Ankara ilindeki mücevher tahlili yapan birimlerin olduğu” aktarıldı. Soruşturma makamlarınca söz konusu elmas takımın değerinin belirlenebilmesi için Ankara’ya getirildiği bildirildi.

16 şirkete kayyım

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen, elebaşları Nejat Daş, Çetin Gören ve Halil Arslantaş’ın da arasında bulunduğu 7 kişinin şirketlerine “suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları” gerekçesiyle kayyum atanmasını talep etti. Sulh Ceza Hakimliği, İstanbul ve Gaziantep’teki16 şirkete kayyum atanmasını kararlaştırdı.

(Yenişafak)