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FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 8 yıl hapis cezası!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile HSYK üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Eski Yargıtay üyesi İbrahim Tufan Ataman, FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

02 Nisan 2019 Salı 13:02
FETÖ'cü eski Yargıtay üyesine 8 yıl hapis cezası!

Eski Yargıtay üyesi İbrahim Tufan Ataman, FETÖ üyeliğinden 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan Ataman hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmedildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi tutuksuz sanık İbrahim Tufan Ataman hakim karşısına çıktı.

Duruşmada, sanık Ataman esas hakkındaki savunmasını yaptı.

FETÖ'nün HSYK'da etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı belirtilen Ataman, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Aleyhindeki tanık ifadelerini de kabul etmeyen Ataman, beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Savunmanın tamamlanmasının ardından duruşmaya karar arası verildi.

Aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı karar, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ tarafından okundu.

Kararda, sanık İbrahim Tufan Ataman'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "kastın yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre, oluşan zarar ve tehlikenin ağırlığı" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 6 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza 9 yıla çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62'nci maddesindeki indirim 1/9 oranında uygulanarak, ceza 8 yıla indirildi.

Heyet, tutuksuz sanık Ataman hakkında yurt dışına çıkış yasağının devamına, adli kolluğa imza verme şartının kaldırılmasına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 13:02
  1. FETÖ davası
  2. FETÖ'cü Yargıtay üyesi
  3. İbrahim Tufan Ataman
  4. Hapis cezası
  5. Terörle Mücadele

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