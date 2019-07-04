0553 313 94 23

FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltında

Etiyopya’nın Harar şehrinde Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından devralınan FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor gözaltına alındı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
FETÖ’cü eski okul müdürü gözaltında

Rainbow Derneği adı altında yönetilen FETÖ okullarının eski müdürü Etiyopyalı Yasin Noor, TMV’nin dün teslim aldığı okula bu sabah girerek provokasyon girişiminde bulundu. Etiyopya’nın yaklaşık iki yıl önce okulların devrine ilişkin karar almasına rağmen, FETÖ’den aldığı emirlerle devri engellemeye çalışan Noor, çıkardığı gerginliğin ardından polis tarafından gözaltına alınarak Harar’daki emniyet binasına götürüldü. Okullardaki varlıkların ve demirbaşların tespiti için çalışmalar halen sürüyor.

6 FETÖ okulu daha var

FETÖ’nün Harar’daki okulların dışında biri 15 Temmuz darbe girişiminden sonra faaliyete geçen toplam 6 okulu daha bulunuyor.Öte yandan, eski FETÖ okulu çalışanlarının, geçen yıl vergi kaçakçılığı ve yardım paralarındaki yolsuzluk üzerine okul yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin federal polis soruşturması da halen devam ediyor.

AA’nın geçen yıl ele geçirdiği ve yayınladığı belgelere göre, hayır kurumu çatısı altında bağışlarla kurulan okullar, 2009 ve 2017 yılında ülke yasalarına aykırı şekilde şahıs şirketlerine satıldı.

Devri engellemek için 2017’de okulları, isimlerini değiştirerek Alman vatandaşlığı bulunan FETÖ’cüleri şirkete ortak yapan örgüt, diplomaları Türk Büyükelçiliği tarafından onaylanmayan öğretmen olduğu şüpheli çok sayıda kaçak Türk vatandaşını ülkede çalıştırmaya başladı.Etiyopya medyasında, okulları "Alman yatırımcılara" devrettiği şeklinde propaganda yapan FETÖ, geçen yıl Almanya’da kendisine bağlı bir kurum üzerinden Etiyopya’daki okullar için verdiği iş ilanıyla kendi yalanını açığa çıkarmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
  1. FETÖ operasyonu
  2. FETÖ'cü okul müdürü
  3. gözaltı
  4. Yasin Noor
  5. Etiyopya

YORUM YAZ

  • salihsalih47 dk önce
    sanki Türkiyedeki okuları düzeltin önce sonra Oraki burdaki Fetö okularına sıra gelsin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı!
  1. Yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına..
  2. Karaman’da bıçaklanan köy muhtarı..
  3. Kamyonet motosiklete çarptı: 1 yaralı
  4. CHP’li eski vekile dolandırıcılık..
  5. Köyden kente göçü azaltma projelerine..
  6. Eskişehir Gelişim Okulları’ndan Rektör..
  7. Ambulansların trafikle imtihanı
  8. OPPO'nun desteklediği "PUBG Mobile..
  9. Başakşehir emniyetinden ruhsatsız..
  10. Yaz Kur’an Kursu öğrencilerinin tarih..
  11. Türkiye'de yüksek öğrenim gören..
  12. İŞKUR Eskişehir rakamları açıklandı
  13. Trafoda çıkan dumanlar korkuttu
  14. Bu meslek Türkiye’de sayılı: Şemsiye..
  15. TSKB'den toplumsal cinsiyet eşitliği..
  16. Yaralı hayvanlar profesyonel..
  17. Mersin'de çaldığı araçla kaza yapan..
  18. Minik eller çömlek yaptı
  19. Estonya’dan Trump’a bağımsızlık günü..
  20. Fenerbahçe salonda çalıştı
İBB’de 3 yeni atama!
İBB’de 3 yeni atama!
İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...

Günün Karikatürü

4 Temmuz 2019
Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”