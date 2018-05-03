FETÖ'cü eski hakimler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Antalya'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim çift Mustafa ve Yasemin Sarıgedik, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.03 Mayıs 2018 Perşembe 21:23
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve firari durumdaki Denizli eski hakimlerinden Mustafa Sarıgedik ve eşi Yasemin Sarıgedik, Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN TUTUKLANDILAR
Gözaltına alınarak Antalya'ya gönderilen çift, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Sarıgedik çifti, çıkarıldıkları mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklandı.
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