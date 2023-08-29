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Yerel FETÖ’cü eski emniyet mensubu yakayı ele verdi
Yerel

FETÖ’cü eski emniyet mensubu yakayı ele verdi

Yeniakit Publisher
2023-08-29 15:53:00 -
FETÖ’cü eski emniyet mensubu yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet mensubu düzenlenen operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı.

Ekipler yaptıkları çalışmada hakkında İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce yürütülen çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç olan eski emniyet mensubu ve Bylock kullanıcısı R.Ö., isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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