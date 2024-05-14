FETÖ'cü Enes Kanter'in mide bulandıran taciz olayı patladı!

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ firarisi Enes Kanter, bu kez gündemdeki yerini bir skandal ile koruyor.

ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

'Dava zarar görmesin diye sessiz kaldık'

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı.

Notus'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı.

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Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da, 2022 yılında benzer bir durumu ifşa etmişti. Kwon, çok tanınmış bir aktivistin genç kadınlara gece geç saatlerde uygunsuz mesajlar gönderdiğini belirtmişti.