FETÖ'cü Enes Kanter'in hainliği ABD'lileri bile çileden çıkardı

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelttiği eleştiriler ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e verdiği destekle bilinen basketbolcu Enes Kanter, Fox News kanalında, "Amerikalıların çenelerini kapatarak dünyanın en büyük ulusunu eleştirmeyi bırakmaları, özgürlüklerine, insan haklarına ve demokrasilerine odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kanter'in, ABD vatandaşlığı yemini ettiği ve özgürlük anlamına gelen "Freedom" sözcüğünü soyadına eklettiği gün, sunucu Tucker Carlson'ın bir sorusu üzerine sarf ettiği sözler sonrasında, oyuncusu olduğu Boston Celtics taraftarları ve bazı Amerikalılar, basketbolcunun içine düştüğü çelişkiye dikkati çekti.

FETÖ'cü basketbolcuya tepkilerini sosyal medyadan dile getiren Amerikalılar, "ifade özgürlüğünün Amerika'da anayasal hak olduğuna", ABD vatandaşı olan Kanter'in bunu bilmemesinin "çok garip" kaçtığına vurgu yaptı.

Kendini aynı zamanda insan hakları savunucu olarak lanse eden Kanter'in ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı sözlerini, "@badiuca" isimli Twitter kullanıcısı, "Bu, Enes'ten korkunç bir çıkış, bunu desteklemiyorum. Eleştiri durduğunda demokrasi ölür." ifadesiyle eleştirirken bir diğer takipçi, Kanter'e ABD Anayasası'nın 1. maddesini okumasını tavsiye etti.

Sözleri samimi bulunmadı

Amerikalılar, sosyal medyada Kanter'in ifadelerinin samimi bulmadıklarını belirtti ve onun başka hedefler peşinde koştuğunu ima eden paylaşımlarda bulundu. Bir diğer Amerikalı Twitter kullanıcısı Andrew Hammond, "Samimiyeti şüpheli. Sanırım çocuklar buna muhabbet tellallığı diyor." şeklinde sert ifadeler kullandı.

Derek Gant isimli kullanıcı, FETÖ üyesi basketbolcu için "NBA'den sonraki hayatına hazırlık yaptığını görüyorum." derken Tim W. isimli takipçisi, "Onun için bütün saygımı işte böyle yitirdim." ifadesine yer verdi.

Boston Celtics takımının taraftarı olduğu anlaşılan Alph Amsden de Twitter'daki paylaşımında, "Hiç kimse Enes Kanter'e, 'çeneni kapa ve top sür' diyor mu? Maçlarda onu hiç top sürerken görmedim." şeklinde eleştiri getirdi.

Amerikan medyamından "İkiyüzlülük" eleştirisi

USA Today'in alt kuruluşu olan Celtics Wire'ın internet sayfasında, Kanter'in sözleriyle ilgili "Bazı hayranları ve basın kuruluşları, onun böyle bir programda böylesi bir açıklama yaparak ortaya koyduğu ikiyüzlülüğü eleştirdi." ifadesine yer verildi.

ABD'de oynadığı basketboldan çok FETÖ elebaşı Gülen’in sözcülüğüne odaklanan Enes Kanter, 29 Kasım'da ABD vatandaşlığına geçiş için bir Amerikan mahkemesinde yaptığı yemin merasimini Twitter hesabından paylaşarak soyadına İngilizce'de özgürlük anlamında gelen "Freedom" sözcüğünü eklediğini duyurmuştu.

FETÖ'cü basketbolcunun, sosyal medya hesaplarındaki ismini de "Enes Kanter Freedom" olarak güncellediği görüldü.