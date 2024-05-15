  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den Filistin’e büyük destek

ABD ve katil İsrail'den Refah kararı! Yeni gelişmeyi duyurdular

Mahmut Övür'den dikkat çeken yazı: Hepsine çökeceğiz

Resmen göreve başladılar: İşte Putin'in yeni kabinesi geliyor

İlk yüzen petrol ve gaz fabrikası: yola çıktı! Tarihin en başarılı proje, 15 yıl boyunca limana dönmeyecek

Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı

Yusuf Kaplan'dan korkutan haber!

Emeklilere ara zam yapılmadı bu olursa milyonlar tarifsiz sevinç yaşar! O teklif Meclise mi geliyor?

Beştepe'de sürpriz zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 ismi çağırdı

MMU KAAN neden iniş takımları açık uçuyor? Bu olumsuz bir şey mi? İşte cevabı...
Gündem FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!
Gündem

FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

Yeniakit Publisher
2024-05-15 10:36:00 -
FETÖ'cü Enes Kanter'in attığı taciz mesajları ifşa edildi!

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Wilt'in NOTUS dergisinde yayımlanan makalesine göre, Kanter, mağdur kadınlara mesaj yoluyla tacizde bulunmuş.

ABD'li aktivist yazar Haley Byrd Wilt, FETÖ'cü eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları savunuculuğu adı altında katıldığı bir toplantıda kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu açıkladı. Wilt'in NOTUS dergisinde yayımlanan makalesine göre, Kanter, mağdur kadınlara mesaj yoluyla tacizde bulunmuş.

Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla gündeme gelen FETÖ'cü Enes Kanter, bu kez gündemdeki yerini bir skandal ile koruyor. ABD'li yazar ve aktivist Haley Byrd Wilt, terör örgütü FETÖ ile bağlantısı olduğu bilinen eski basketbolcu Enes Kanter'in insan hakları toplantısına katılan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu sebebiyle soruşturma açıldığını iddia etti.

Wilt, "İnsan Hakları Dünyasında Cinsel Taciz Sorunu Var" başlıklı 'Notus'ta yayınladığı yazıda bir çok kadın aktivistin cinsel tacize maruz kaldığını ancak davanın zarar görmemesi adına sessiz kaldığını açıkladı. NOTUS'ta yer alan yazıda bu tacizcinin FETÖ'cü Enes Kanter olduğu belirtildi. Yazar Wilt tacizi bilen üç kaynağın olayı teyit ettiğini ve Oslo Özgürlük Forumu'nu düzenleyen insan hakları kuruluşu Human Rights Foundation tarafından Enes Kanter'e soruşturma açıldığını yazdı

2022 YILINDA DA FETÖ'CÜ KANTER HAKKINDA AYNI İDDİA ORTAYA ATILMIŞTI

Hong Kong'lu aktivist Chung Ching Kwon da, 2022 yılında benzer bir durumu ifşa etmişti. Kwon, çok tanınmış bir aktivistin (eski bir sporcu) genç kadınları "avladığını" ve onlara gece geç saatlerde uygunsuz mesajlar gönderdiğini belirtmişti. Wilt'in makalesi, bu olayların Enes Kanter ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Chung Ching Kwon, "İnsan hakları topluluğunda #metoo hareketi yaşanabilir mi? Son örnek: Çok ünlü bir ödüllü aktivist (eski bir sporcu) genç kadınları avlamak için konferanslarda dolaşıyor. Gece geç saatte kadın katılımcılara gönderilen mesajlar, "sarılmak" davetleri içeriyor. Farklı bir konferansta gönderilen bir mesajda ise açıkça üçlü bir ilişki teklif ediliyor" diye paylaşımda bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İnsan Hakları Vakfı, bu iddialar üzerine Enes Kanter hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Kanter ise kendini savunarak, hiçbir yanlış yapmadığını ve iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Osmanlı Torunları

Bu kafir kefere firevun Teröristler Domuzlar Toplugu Haçlı Tohumları olan Amarikadaki kafir kefere firevun Terörist Fetönün Evladı pkk ypg pyd Dkpcli SDG kckalı Chp DEM YSD VP TKPLİ puslik Derhal MİT Derhal Gereğini yapmalı Bu Ve Bunun Gibi Vatan Hayinleri vatansızlar soysuzlar Teröristler Satılmmışlar yahudi Ermeni Amarkan Fıransız Alman Yunan Rum Bulgar İngiliz kanada Çocukları Ne kadar Varsa yurt dışında Heksini Alıp Gelip Derhal Hepsi idam Edilmeli Acilen Derhal Gereğini yapsınlar Yargıtay Hakimler savcılar Baş komutanım Dünya Liderim Hükümetim Devletim Acilen Geregini yapsınlar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23