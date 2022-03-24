FETÖ'cü Enes Kanter'e ısmarlama plaket
ABD'den fonlanan, Kuzzat Altay'ın başkanı olduğu Uygur Amerikan Derneği, takımından tekmelenen FETÖ'cü Enes Kanter'e ısmarlama plaket verdi.
ABD'den fonlanan, başkanlığını 15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'nün destekçisi Kuzzat Altay'ın yaptığı Uygur Amerikan Derneği, Nevruz kutlaması yaptı.
Washington'da düzenlenen etkinlikte takımından tekmelenen FETÖ'cü Enes Kanter'e ısmarlama plaket verildi.
Dünya Uygur Kurultayı'na (DUK) bağlı faaliyet gösteren ve turuncu darbelerin foncusu National Endowment For Democracy'den (NED) fonlanan, Uygur Amerikan Derneği (UAD) Nevruz etkinliği düzenledi.
Etkinliğin özel konuğu FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter oldu. Kanter, salondaki FETÖ'cüler tarafından ayakta alkışlandı.
Etkinlikte teşekkür plaketi verilen Kanter konuşmasında salonda gördüğü heyecanın kendini çok etkilediğini ve gelecek adına büyük umutlar verdiğini söyledi.
Sık sık görüşüyorlar
Kuzzat Altay, kahraman ilan ettiği FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter ile son dönemde sık sık bir araya geliyor.