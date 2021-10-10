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Gündem FETÖ’cü Enes Kanter’den Erdoğan’a ilginç çağrı
Gündem

FETÖ’cü Enes Kanter’den Erdoğan’a ilginç çağrı

NBA oyuncusu FETÖ’cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılıklı basketbol oynamaya davet etti. Pensilvanya’nın tetikçisi, Erdoğan’ın maçı kaybetmesi halinde “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği kahpe örgüt arkadaşlarının serbest bırakılmasını da istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 07:14:00 -
FETÖ’cü Enes Kanter’den Erdoğan’a ilginç çağrı

 MÜNÜBE YILMAZ 

Kendisini Fetullah Gülen’in manevi oğlu olarak gördüğünü söyleyen NBA oyuncusu FETÖ’cü Enes Kanter, Twitter hesabı aracılığı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılıklı basketbol oynamaya davet etti. Son günlerde basketbol oynadığı görüntüler bir hayli ilgi çeken Erdoğan’a karşı mağlup olursa ilk uçakla Türkiye’ye döneceği yalanını söyleyen firari FETÖ’cü, Erdoğan’ın maçı kaybetmesi halinde ise “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği kahpe örgüt arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Hainlikte sınır tanımıyor

Hakkında kırmızı bülten talebi bulunan Kanter’in Türkiye’ye iadesi istenmiş, fakat ABD bu talebi kabul etmemişti. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırılar gibi aktarmaya kalkışan alçak Kanter, “Barış Pınarı” harekatının sonlandırılması için de kampanya yürütmüştü.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü açıklayan Pensilvanya’nın tetikçisi, “Erdoğan, Türkiye’yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür” sözleriyle de hainliğini ortaya koymuştu.

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Yorumlar

099

bizde seni aslan sürüsünün içine zebra ile birlikte bırakılmaya çağırıyoruz. Kaçmayı başarırsan kazandın.
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Onubunu Bilmeyen

Fetö gibi terör örgütlerini besleyen ABDde Fetöcüler kendilerini orada güvenli hissediyor ve artistlik yapıp şımarıyorlar. Ama o günler de geçecek. Işleri bittiğinde Fetöcüleri aynı YPG, DAEŞ, El Kaide vs kullanılmış mendil gibi köşeye atacaklar.
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