FETÖ’cü Enes Kanter’den Erdoğan’a ilginç çağrı

MÜNÜBE YILMAZ

Kendisini Fetullah Gülen’in manevi oğlu olarak gördüğünü söyleyen NBA oyuncusu FETÖ’cü Enes Kanter, Twitter hesabı aracılığı ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı karşılıklı basketbol oynamaya davet etti. Son günlerde basketbol oynadığı görüntüler bir hayli ilgi çeken Erdoğan’a karşı mağlup olursa ilk uçakla Türkiye’ye döneceği yalanını söyleyen firari FETÖ’cü, Erdoğan’ın maçı kaybetmesi halinde ise “siyasi tutuklu” olarak nitelendirdiği kahpe örgüt arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

Hainlikte sınır tanımıyor

Hakkında kırmızı bülten talebi bulunan Kanter’in Türkiye’ye iadesi istenmiş, fakat ABD bu talebi kabul etmemişti. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları Kürtlere karşı yapılan saldırılar gibi aktarmaya kalkışan alçak Kanter, “Barış Pınarı” harekatının sonlandırılması için de kampanya yürütmüştü.

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü açıklayan Pensilvanya’nın tetikçisi, “Erdoğan, Türkiye’yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür” sözleriyle de hainliğini ortaya koymuştu.