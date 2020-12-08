FETÖ'cü Enes Kanter Yunanistan'a ağladı: Erdoğan durdurulmalı!

FETÖ'cü Enes Kanter, Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye'yi suçlayarak Yunanistan'a ait gaz ve petrol sahasında arama yaptığını söyledi.

FETÖ'cü Enes Kanter Türkiye'yi suçladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak da bilinen Enes Kanter, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin Yunanistan'a karşı saldırgan olduğunu öne sürdü.

Boston Celtics'te oynayan Kanter, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru arama ve sondaj faaliyetlerini hedef aldı. Ankara'nın, Yunanistan'ın sahasında çalışma yaptığını savunan FETÖ'cü Kanter, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlara "saldırı" içinde olunduğunu iddia etti.

'Erdoğan durdurulmalı'

Kanter, tepki çeken skandal açıklamasında şunları söyledi:

"Erdoğan'ın; Yunanistan'ın ve komşu ülkelerin hava sahasına, deniz bölgesine saygı duymadığına inanıyorum. Türk hükümeti, yaz boyunca Akdeniz'de, Yunan yetki alanındaki bölgelerde gaz ve petrol yataklarını araştırdı. Erdoğan hükümetinin Yunanistan ve Kıbrıs'a yönelik saldırısına tanık olduk. Erdoğan durdurulmalı."