FETÖ'cü Enes Kanter yine Türkiye'yi şikayet etti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en büyük destekçilerinden Enes Kanter, Türkiye'yi Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey'e şikayet etti.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "manevi oğlum" dediği Enes Kanter, Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey ile görüntülü olarak konuştu. ABD'nin kucağından salya saçan şeref yoksunu Kanter küstah açıklamalarda bulunarak Türkiye'yi Twitter'ın CEO'suna şikayet etti.
ABD'de FETÖ adına siyasilerle ve ünlü isimlerle görüşerek Türkiye aleyhinde algı operasyonları yapan Kanter, Türkiye'de özgürlüklerin ve insan haklarının kısıtlandığı yalanını ortaya attı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yüzlerce insanımızı şehit eden ve binlerce vatandaşımızı yaralayan FETÖ'nün haksız yere suçlandığını iddia eden FETÖ'cü hain Kanter'e çok sayıda tepki yağdı.