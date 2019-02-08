FETÖ'cü Enes Kanter oynadığı takımdan kovuldu
NBA'in köklü takımlarından New York Knicks, FETÖ firarisi pivot oyuncusu Enes Kanter'i takımdan gönderdiğini açıkladı.08 Şubat 2019 Cuma 18:45
NBA'de Doğu Konferansı takımlarından New York Knicks, FETÖ'ye verdiği destekle bilinenEnes Kanter'in takımdan gönderildiğini açıkladı.
Her fırsatta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den övgüyle bahseden Kanter, Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar ve terör örgütüne verdiği destekle büyük tepki çekiyor. Kanter, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası soyismini Gülen olarak değiştirdiğini duyurmuştu.
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