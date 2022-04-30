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Dünya FETÖ'cü Enes Kanter ile CIA aynı karede
Dünya

FETÖ'cü Enes Kanter ile CIA aynı karede

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşlığına geçtikten sonra soyadına 'Freedom (özgürlük)' kelimesini ekleten FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 23:48:00 -
FETÖ'cü Enes Kanter ile CIA aynı karede

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter Freedom, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Direktörü William J. Burns ile görüştü. Görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan FETÖ'cü Kanter, "Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Arkadaşlığın için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

FETÖ'cü Kanter, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

"Arkadaşlığın için teşekkür ederim"

William J. Burns ile harika bir sohbet gerçekleştirdiğini belirten Kanter, "Arkadaşlığın için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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