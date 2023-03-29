FETÖ’cü Emre Uslu’dan ters manyel çalışması!

Vatan haini firari Fetö’cüler, kaçtıkları ülkelerde boş durmayarak Türkiye’nin seçimlerine burunlarını sokmaya devam ediyorlar.

En aşağılık vatan haini Fetö’cülerden firari Emre Uslu, Twitter hesabından önce; “Deprem bölgesinden insanlarla konuştum. Bölgede RTE’nin oyları artabilir. Bölgedeki insanlar ilginç bir ekonomik dinamikten söz ediyorlar” diye yazdı.

Muhalif bazı sosyal medya kullanıcıları da Emre Uslu’nun bu tezine itiraz eden cevaplar yazdılar. Uslu ise bunun üzerine, “İnsanlar neredeyse iki aydır ceplerinden bir şey harcamadı. Yardımlarla idare ediyor bunu RTE’ye kredi olarak yazıyorlar ve en önemlisi ekonominin yakıcı gerçeklerinden uzaklaşmış durumdalar. Siz çevrenizde 2018’de AKP’ye oy verip şimdi vermeyecek birilerini tanıyor musunuz?” ifadeleriyle muhalifleri kaşımaya devam etti.



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