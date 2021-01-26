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Gündem FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı
Gündem

FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 11:50:00 -
FETÖ'cü Emre Uslu'dan darbe itirafı

FETÖ firarisi Emre Uslu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda adeta 15 Temmuz hain darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını itiraf etti.

Darbe itirafı

FETÖ'cü firari Uslu, Twitter'dan attığı bir tweette firari Can Dündar'ın belgeselinden bahsetti. Dündar'ın belgeselinin örgüt içinde yankılanmasına kılıf uydurarak nedeninin inandıkları gerçeklerin kendilerinden olmayan biri tarafından söylenmesinin olduğunu iddia eden firari Uslu, 15 Temmuz darbesini de itiraf etti. FETÖ firarisi Uslu, tweetinde "Yani cemaatteki “bir şey olacak bu süreç bitecek” beklentisinin yansıması. Aynı beklenti Cemaati darbe sürecine iten nedendi." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Lütfi

BU BAĞIRTILAR TÜRKİYEDE HOŞUNA GİDEN AVANAKLARCA BESLENMENİZE YARDIM EDER.ANCAK ONLARA TESELŞİ OLUR.TÜRKİYE DÜŞMANLARINI ELBET BİRGÜN PAKETLEYİP GETİRİLER
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fetösavar

zulüm düzeni senin gibi keçi sakallı aklı evveller ile, ya da taptığınız hocasız pusulasız sümüklü ile bitmez. adam gibi insanların güzel güzel doğru yolu, dürüstlüğü, hakkı, hukuku, adeti, dini, yolu, yordamı bıkmadan usanmadan kızmadan anlatması ile düzgün gayretli çalışkan yaşaması ile biter. (bin yıl da sürebilir...) onun bunun yatak odası dinlenerek, helasına mikrofon yerleştirerek bitmez... sizler ancak terörist olursunuz. zulüm ne kadar ağır olursa olsun terörizm bir seçenek değildir. bu yolda değil bir insanı, bir canlıya zarar dahi verseniz yaptıklarınızın bir anlamı kalmaz. siz değil bir insanı milyonlarca insanın hakkını aldınız.. yükünüz tahmin edemiyeceğiniz kadar ağır. bırak bu bilmiş ayaklarını da bir an önce güzel bir tevbe et. gel buraya sonsuza kadar içerde kalsan da bildiklerini anlat. nedamet getir....
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