FETÖ'cü denilen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu Genel Başkan mı olacak?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü dediği İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kendisi hakkında çıkan iddialarla ilgili sessizliğini bozdu.

İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın, hakkında FETÖ'cü olduğunu söylediği Buğra Kavuncu CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Kavuncu, kendisi hakkında FETÖ'cü olduğuna dair ve 'İYİ Parti'ye Genel Başkan olacak' iddialarına cevap verdi.

FETÖ'cü iddialarına cevap verdi

Kendisi hakkında FETÖ'cü olduğu iddialarıyla ilgili Kavuncu, "Hakkımdaki bu iftiralar çıktığı andan itibaren ben kamuoyuyla her şeyi paylaştım. Türk yargısına gidip başvurumu yaptım. Taleplerimi ilettim. Soruşturmanın açıldığını öğrendikten sonra da ifade vermeye başladım. Son 4 haftadır benim üzerimden bir linç çalışması var. Bütün bu iddialara cevap verecek her türlü bilgimiz, verimiz var. Ama adalete güvenmekten başka ne yapabiliriz?" dedi.

FETÖ’yle irtibatlı Kazakistan'daki iş adamları derneğinde yöneticilik yapan Kavuncu, “2007-2010 tarihleri arasında 3 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2010 yılında da Kazakistan'dan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Kazakistan derneğine ilişkin açıklama

Kendi bulunduğu yıllarda derneğin FETÖ'yle irtibatlı olmadığını savunan Kavuncu, "O dernek benim bulunduğum yıllarda Kazakistan’da faaliyette bulunan tüm iş adamlarının üye olduğu bir dernekti. Benim olduğum yıllarda hiçbir cemaat, hiçbir tarikat ve hiçbir örgütün yönlendirdiği bir dernek değildi. Ben 2010 yılında Kazakistan'la tüm ilişkimi kestim. Bunlar yargının konusu." şeklinde konuştu.

Kavuncu'nun bahsettiği dernek, Türkiye'nin, FETÖ'yle ilişkisi olduğu gerekçesiyle kapatılması için başvurduğu ve kapatıldığı bir dernek olarak biliniyor.

İYİ Parti’nin Genel Başkanı olacağı iddiaları

2018 yılında İYİ Parti’ye dahil olduğunu söyleyen Kavuncu, "Verilen görevleri layıkıyla yerine getirmeye çalıştım. Benimle ilgili iftiralar hep yapıldı. 650 delege ile tek tek oturduk konuştuk. Delegelerimizin kararıyla iki defa İstanbul İl Başkanı olarak seçildim. Benim hayat boyu tek hedefim oldu. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek" dedi.

Kavuncu konuşmasının devamında, "Partimizin içerisinde bizim gündelik olarak konuştuğumuz ileriye yönelik yaptığımız birsürü çalışma, planlama var. Zaman zaman da tartışmalar oluyor. Fakat İYİ Parti'de tartışılmayan tek realite muazzam bir Genel Başkanımız var. Meral Akşener var olduğu sürece İYİ Parti olacaktır. Elbette siyasi partilerde herkesin hedefleri olacaktır. Fakat bizim hedefimiz kendi kurmuş olduğumuz ideallere doğru yürümektir. Benim Genel Başkanlıkla ilgili hiçbir amacım yok" ifadelerini kullandı.