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FETÖ'cü Danıştay eski üyesine hapis cezası!

Terör örgütü FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Danıştay eski Üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na 9 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 13:47
FETÖ'cü Danıştay eski üyesine hapis cezası!

Kapatılan Fatih Üniversitesi Hastanesinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesinin feshedilmesi ve MEDULA sisteminden çıkarılmasıyla ilgili yargılamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla diğer örgüt mensuplarıyla yürütmeyi durdurma kararı veren eski Danıştay üyesi Ertuğrul Arslanoğlu'na 9 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Arslanoğlu ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen Arslanoğlu, örgüt üyesi olmadığını ileri sürdü.

Beraatini ve tahliyesini isteyen Arslanoğlu, iddiaları reddetti.

Arslanoğlu ve sanık avukatının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Karar

Daha sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararı, heyete başkanlık eden Daire Üyesi Maruf Alikanoğlu tarafından okundu.

Karara göre, sanık Ertuğrul Arslanoğlu'na, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddesi" uyarınca sanığa verilen ceza 10 yıl 15 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesindeki indirim uygulanarak ceza 9 yıl 12 aya indirildi.

Mahkeme heyeti, Arslanoğlu'nun tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 13:47
  1. FETÖ'nün Danıştay yapılanması
  2. Danıştay eski Üyesi Ertuğrul Arslanoğlu
  3. FETÖ davası
  4. hapis cezası

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