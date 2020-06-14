FETÖ'cü Can Dündar, Gezi'de 'ağaç' edebiyatı yapıyordu! Tek başına bir ormana böyle zarar verdi

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı FETÖ'cü vatan haini Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor. Şu ana kadar yıkılan bölüm Gezi Parkı isyanında sözde yeşili korumak adına tek bir ağaca bile zarar verilmemesi için mücadele verdiklerini ileri süren vandalların öncülerinden olan Can Dündar'ın tek başına bile ormana ne kadar zarar verebildiğini gözler önüne serdi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçiler tarafından yıkım gerçekleştiriliyor.

Ormana verdiği tahribat havadan görüntülendi

Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi. Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

Gezi Parkı kalkışmasına öncülük eden, yakılıp yıkılan binalar, basın araçları önlerinde sırıtarak fotoğraflar çektiren ve ekranlarda "Bu çocuklar 3 tane ağacın yıkılmasına karşı direniyor" edebiyatı yapan FETÖ'cü Can Dündar'ın ağaca ve yeşile ne kadar önem verdiği de bu tablo ile ortaya çıkmış oldu.