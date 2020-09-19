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Aktüel FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı
Aktüel

FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:42:02 -
FETÖ zanlısı maske denetimlerinde yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla aranan kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan maske denetiminde yakalandı.

Taşköprü ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçe pazarında maske denetimi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan İ.K. olduğu belirlendi.

Zanlı, gözaltına alındı.

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