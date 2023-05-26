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Yerel FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi!
Yerel

FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 19:34:00 -
FETÖ ve PKK şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken enselendi!

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 13 kişi yakalandı.

Edirne’de Yunanistan sınırında FETÖ ve PKK terör örgütü şüphelisi 13 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği Mehmetçikleri, son günlerdeki denetim ve kontrollerde, 10'ü FETÖ silahlı terör örgütü üyesi, 3'ü PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi toplam 13 şüphelisini, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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