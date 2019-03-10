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FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde

8. UMED Medya Akademisi sertifika programında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye üzerinde büyük algı operasyonlarının olduğunu belirtip, "Burada PKK ve FETÖ gibi her türlü terör örgütlerine ev sahipliği yapan bazı AB ülkeleri desteğiyle, 'basın mensupları hapishanede tartışmasını' gündeme getirmeye, özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemeye çalışıyorlar" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 11:37
FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde

 Ömer Faruk Şahin  Ankara 

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından 8. UMED Medya Akademisi sertifika programı düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çok sayıda gazeteci ve genç iletişimci katıldı.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın özgürlüğü üzerinden yapılan ters propagandayı deşifre etti. Turan, “Türkiye son 17 yıldır temel hak ve özgürlükler konusunda, sosyal, siyasal ve ekonomi alanında önemli reformlar gerçekleştirdi. Özgürlüklerin, demokratik hakların, bir zümre elinde değil tüm millet elinde olmasında büyük mesafe katetti. Ancak buna rağmen basın özgürlüğü konusunda Türkiye’yi hadsiz bir şekilde yıpratma peşinde olanlar var. Ülkemiz üzerinde büyük operasyonlar ve olumsuz algı çalışmaları var. Burada PKK ve FETÖ gibi her türlü terör örgütlerine ev sahipliği yapan bazı AB ülkeleri desteğiyle, “basın mensupları hapishanede tartışmasını” gündeme getirmeye, özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemeye çalışıyorlar. Devlete ve millete karşı çeşitli kirli senaryoların içinde yer alan, sözüm ona kendilerini gazeteci diye tanımlayan kişiler, yargılama sonucu cezaevindeler. Bugün suç işleyen biri hangi mesleki kimliği taşıyorsa, yargılanmayacak mı?” diye sordu.

Meslek değil suç konusu fiildir aslolan

FETÖ, PKK iltisakından cezaevinde olanlar, sanki ifade hürriyetinden dolayı cezaevindeymiş gibi bir algı oluşturuluyor” değerlendirmesinde bulunan Turan, “Cezaevinde öğretmen de savcı da doktor da var. Meslek değil suç konusu fiildir aslolan” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:37
  1. Ankara
  2. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED)
  3. 8. UMED Medya Akademisi
  4. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  5. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk
  6. PKK
  7. FETÖ

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