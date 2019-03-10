FETÖ ve PKK algı operasyonu peşinde

Ömer Faruk Şahin Ankara

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından 8. UMED Medya Akademisi sertifika programı düzenlendi. Kahramankazan Belediyesi’nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, çok sayıda gazeteci ve genç iletişimci katıldı.

Düzenlenen programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, basın özgürlüğü üzerinden yapılan ters propagandayı deşifre etti. Turan, “Türkiye son 17 yıldır temel hak ve özgürlükler konusunda, sosyal, siyasal ve ekonomi alanında önemli reformlar gerçekleştirdi. Özgürlüklerin, demokratik hakların, bir zümre elinde değil tüm millet elinde olmasında büyük mesafe katetti. Ancak buna rağmen basın özgürlüğü konusunda Türkiye’yi hadsiz bir şekilde yıpratma peşinde olanlar var. Ülkemiz üzerinde büyük operasyonlar ve olumsuz algı çalışmaları var. Burada PKK ve FETÖ gibi her türlü terör örgütlerine ev sahipliği yapan bazı AB ülkeleri desteğiyle, “basın mensupları hapishanede tartışmasını” gündeme getirmeye, özgürlüklerinin kısıtlandığını söylemeye çalışıyorlar. Devlete ve millete karşı çeşitli kirli senaryoların içinde yer alan, sözüm ona kendilerini gazeteci diye tanımlayan kişiler, yargılama sonucu cezaevindeler. Bugün suç işleyen biri hangi mesleki kimliği taşıyorsa, yargılanmayacak mı?” diye sordu.

Meslek değil suç konusu fiildir aslolan

“FETÖ, PKK iltisakından cezaevinde olanlar, sanki ifade hürriyetinden dolayı cezaevindeymiş gibi bir algı oluşturuluyor” değerlendirmesinde bulunan Turan, “Cezaevinde öğretmen de savcı da doktor da var. Meslek değil suç konusu fiildir aslolan” ifadelerini kullandı.