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Aktüel

FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-18 15:24:10 -
FETÖ üyeliğinden yargılanan eski kaymakam vekiline hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle eski Mihalgazi Kaymakam Vekiline 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa A. katılmadı. Avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Müvekkili hakkındaki suçlamaları reddeden avukat, sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Görevinden 2017 yılında uzaklaştırılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan sanık Mustafa A, gözaltına alındığında emniyetteki işlemleri sırasında örgüte dair bilgiler verip, birkaç örgüt üyesini teşhis ederek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiş, ilk duruşmasında ise savunmasını değiştirerek, emniyette baskı altında ifade verdiğini ileri sürmüştü.

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