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FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel ile sunucu Murat Yeni karar verildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 22:24
FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni ve Talha Uğurluel hakkında karar

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla yargılanan tarihçi yazar Talha Uğurluel hakkında adli kontrol kararı kaldırıldı. Mahkeme, sanık Uğurluel'in yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

"Gezdirdiğim herkesi tanımam mümkün değil"

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Talha Uğurluel ve avukatı Hakan Tunçkol katıldı. Mahkeme Başkanı, bazı tanık ifadeleri ile yargılandıkları FETÖ davalarında Uğurluel'in adının geçtiği savunmalar yapan kişilerin ifadelerinin dava dosyasına girdiğini belirtti. Mahkeme başkanı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Selim Demir'in ifadesinin dava dosyasına gönderildiğini, Demir'in ifadesinde "Çanakkale ve Bursa gezisine katıldığını, sanık Uğurluel'in rehberlik yaptığını, bu gezide katılımcıların cemaat eğilimlerinin ölçülmeye çalışıldığını, kendilerinde olumlu kanaat oluşturan katılımcıların bir üst seviye organizasyonlara davet edildiğini" anlattığını ifade etti.

Bunun üzerine söz alan sanık Talha Uğurluel, "Ben yıllardır tur yapan bir rehberim, yurtiçi ve yurtdışı gezilerde rehberlik yaparım. Gezdirdiğim herkesi tanımam mümkün değil. Hakkımdaki yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep ederim" dedi.

rgütün yasaklı yazarlarındanım"

Sanık Talha Uğurluel 2004- 2005 yılları arasında 8 ay editörlük yaptığını ve sonra ayrıldığını söyleyerek "Editörlükten ayrıldıktan sonra sadece kitaplarımı yazmaya başladım, 2008 yılında da kitaplarımı Kaynak Yayınları'ndan çektim ve Timaş Yayınları ile çalışmaya başladım. Kısacası ben bu örgütün yasaklı yazarlarındanım" dedi. Sanığın avukatı Hakan Tunçkol, müvekkilinin örgütün en zirve olduğu dönemde editörlük görevini bıraktığını söyleyerek, "Tanık ifadesinde geçen Reşit Haylamaz isimli kişinin örgütün en tepe yöneticilerinden bir tanesidir. Bildiğimiz kadarıyla 44. sıradadır" dedi.

Murat Yeni hakkında yeniden zorla getirme kararı

Mahkeme heyeti, sanık Talha Uğurluel'in polise imza atma şeklinde uyguladığı adli kontrolünün kaldırılmasına karar verdi. Sanık hakkındaki yurtdışı çıkış yasağına devamına hükmeden heyet, "Maceracı" olarak tanınan Murat Yeni ile Beyza Tufan ve Özlem Darama'nın yeniden zorla getirilmelerine karar verdi. Duruşma ertelendi.

FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılanan Murat Yeni hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 22:24
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Bursa
  4. Çanakkale
  5. Uğurlu
  6. Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Talha Uğurluel
  8. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı
  9. Reşit Haylamaz
  10. Murat Yeni

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