FETÖ tutuklusundan Sedat Peker'e ara gazı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesnetsiz iddialarına FETÖ’cüler sımsıkı yapışmaya devam ediyor. FETÖ’den yargılanan ve cezaevinde bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Peker'e yönelik sosyal medya hesabından açık bir mektup paylaştı.

Sedat Peker'i Öve Öve Bitiremedi

"Sözüm Sedat Peker'e" ifadeleriyle başlayan mektupta Altaylı’nın Peker’e olan övgüleri dikkat çekti.

Peker’in cilalandığı mektupta "Hepimiz zamanı geldiğinde Mahkeme-i Kübra' da elbette hesap vereceğiz. Sen de, bende. Allah ininde kim makbul, Kendisi bilir. Ne kendimi temize çıkarırım, ne de başkasını suçlarım. Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Bu hizmetin karşılığını Rabbim sana versin" ifadeleri yer aldı.

“Rabbim yardımcın olsun”

"Ben sana şunu yap, bunu yapma, şunu açıkla, şunu açıklama demeyeceğim" diye yazan Altaylı, Peker’e şu tavsiyelerde bulundu;

"Sevdiklerinden, vatanından uzaksın. Etrafında insanlar olsa da yalnızsın. Ben de dört yıldır cezaevinde tehlikeli tutuklu olarak 10 m2'lik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim. Rabbim bilir masumum. Bu dönem benim için bir tefekkür ve arınma dönemidir. Bu dönem, senin için de bir tefekkür ve arınma dönemi olsun. Ben sana şunu yap, bunu yapma, şunu açıkla, şunu açıklama, demeyeceğim. Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, Rabbinin huzurunda iki rekat namaz kıl ve Rabbin huzurunda ağla. Rabbinden yardım iste. O sana. ne yapacağmı gösterecektir. Rabbim yardımcın olsun."