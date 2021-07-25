  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında Kuva-yi Milliye kavgası! Berhan Şimşek ile Taceddin Kutay birbirine girdi

Üzüm bağındaki 4 bin salkımı poşetlerle kapladı

Gel vatandaş CHP belediyeciliğine gel! Çöp toplatılır, otobüs ittirilir!

Terör örgütü YPG'ye ait hedefler bombalandı

HDP'li Erol Katırcıoğlu'nun skandal sözleri konuşuldu! CNN Türk canlı yayınında sert tartışma

Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine ilişkin çarpıcı değerlendirme! 'Diyarbakır'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönül borcu var'

O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'

Yeniakit.com.tr Can Candan'ın maskesini indiriyor!

Şuurunu kaybetti... Şamar Ruşen'e geldi, savunma Cihangir'e nasip oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu
Anadolu kulüpleri yarışa girdi
Olimpiyat finallerinde gurur yaşanıyor
Yerli aşıda sona yaklaşıldı
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak için rapor tamamlandı
Gündem FETÖ tutuklusundan Sedat Peker'e ara gazı!
Gündem

FETÖ tutuklusundan Sedat Peker'e ara gazı!

FETÖ’den yargılanan eski istihbaratçı Enver Altaylı, yazdığı açık mektupla suç örgütü lider Sedat Peker'i övüp, yol gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 12:23:00 -
FETÖ tutuklusundan Sedat Peker'e ara gazı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in mesnetsiz iddialarına FETÖ’cüler sımsıkı yapışmaya devam ediyor. FETÖ’den yargılanan ve cezaevinde bulunan eski istihbaratçı Enver Altaylı, Peker'e yönelik sosyal medya hesabından açık bir mektup paylaştı.

Sedat Peker'i Öve Öve Bitiremedi

"Sözüm Sedat Peker'e" ifadeleriyle başlayan mektupta Altaylı’nın Peker’e olan övgüleri dikkat çekti.

Peker’in cilalandığı mektupta "Hepimiz zamanı geldiğinde Mahkeme-i Kübra' da elbette hesap vereceğiz. Sen de, bende. Allah ininde kim makbul, Kendisi bilir. Ne kendimi temize çıkarırım, ne de başkasını suçlarım. Şimdi gördüğüm şudur. Açıklamaların ülkenin, devletin temizlenmesi için bir fırsattır ve ifşaatın millete yapılan hizmettir. Bu hizmetin karşılığını Rabbim sana versin" ifadeleri yer aldı.

“Rabbim yardımcın olsun”

"Ben sana şunu yap, bunu yapma, şunu açıkla, şunu açıklama demeyeceğim" diye yazan Altaylı, Peker’e şu tavsiyelerde bulundu;

"Sevdiklerinden, vatanından uzaksın. Etrafında insanlar olsa da yalnızsın. Ben de dört yıldır cezaevinde tehlikeli tutuklu olarak 10 m2'lik bir hücrede sosyal temastan tecrit edilmiş olarak Rabbimin huzurundayım. Ne casusum ne de terör örgütü üyesiyim. Rabbim bilir masumum. Bu dönem benim için bir tefekkür ve arınma dönemidir. Bu dönem, senin için de bir tefekkür ve arınma dönemi olsun. Ben sana şunu yap, bunu yapma, şunu açıkla, şunu açıklama, demeyeceğim. Güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl, Rabbinin huzurunda iki rekat namaz kıl ve Rabbin huzurunda ağla. Rabbinden yardım iste. O sana. ne yapacağmı gösterecektir. Rabbim yardımcın olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

AYKIRI

Mektup coook manali ve anlamli. Eger Peker bu tavsiyeleri dinler ise.. ne 15 Temmuz nede bircok olayin seyri degisir.Gercekler ortaya ciksinda kim cikarirsa cikarsin.Hem gerceklerin birgün ortaya cikmasi gibi kötü bir huyu vardir!!
  • Yanıtla

Ahmet

Bağlantıları belli değilmiydi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay