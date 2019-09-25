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FETÖ tutuklusu İbrahim Okur’un davası ertelendi

FETÖ yöneticiliği ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
FETÖ tutuklusu İbrahim Okur’un davası ertelendi

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya 39 aydır kaldığı cezaevinden SEGBİS üzerinden katılan Okur, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma sürecinde yaşananları anlattı.

Hakan Fidan ifade gitmeyecek

Okur, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Hüseyin Görüşen’in ifadeye çağırması üzerine Ergin’in kendisine dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem Kuriş ile görüşmesi gerektiğini belirterek, o zaman Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Bakan Ergin’e talimat verdiğini ve Hakan Fidan’ın ifadeye gitmeyeceğini kaydetti. Mahkeme başkanı Maruf Alikanoğlu, Okur’un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:10
  1. Ankara
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