FETÖ şüphelisi Manavgat'ta yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.18 Kasım 2018 Pazar 20:34
Alınan bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıobası mevkisinde uygulama noktasında şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçtakilerin kimliklerini sorgulayan ekipler yolculardan H.K'nin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında arandığını belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli Sakarya'ya gönderilmek üzere Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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