FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi
Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda bir kadın zanlı gözaltına alındı.29 Mart 2019 Cuma 16:56
FETÖ'ye yönelik Konya'da yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında, S.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Eskişehir'de gidebileceği adresler tespit edilen kadın zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek.
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