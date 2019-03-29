FETÖ şüphelisi Eskişehir'de enselendi Eskişehir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda bir kadın zanlı gözaltına alındı.

FETÖ'ye yönelik Konya'da yürütülen bazı soruşturmalar kapsamında, S.M. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eskişehir'de gidebileceği adresler tespit edilen kadın zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.