FETÖ şüphelilerine organizatörlük yapan 3 şüpheli sınırda yakalandı Edirne'de askeri yasak bölgede "dur" ihtarına uymayıp kaçan, FETÖ şüphelilerini yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 organizatör yakalandı- Organizatörlerin yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen 6 FETÖ şüphelisi de gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de askeri yasak bölgede askerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerini yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen 3 organizatör yakalandı. Alınan bilgiye göre, hudut askerleri İpsala ilçesinde askeri yasak bölgede panelvan tipi aracı durdurdu. Aralarında çocuklarında olduğu şüphelilerin indirildiği sırada organizatör olduğu değerlendirilen 3 şüpheli araçla kaçmaya başladı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilirken, şüphelilerin kaçtığı araç, ilçenin çıkışında stabilize yolda su kanallarının yanında terk edilmiş halde bulundu. Şüpheliler Dikmen G, İlkan G. ve Şener T. bir otomobil içerisinde Esetçe beldesinde jandarma tarafından yakalandı. Ekipler 6'sı FETÖ şüphelisi olmak üzere 9 zanlıyı gözaltına aldı. FETÖ şüphelilerinin yanındaki çocukların ise teslim edilmek üzere yakınlarıyla irtibat kurulduğu öğrenildi.

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