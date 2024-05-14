  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel FETÖ soruşturmasına 24 gözaltı
Yerel

FETÖ soruşturmasına 24 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-14 09:01:00 - 2024-05-14 09:02:09
FETÖ soruşturmasına 24 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik iki ayrı soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, etkin pişmanlıkta bulunan şüphelilerin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın yürüttüğü diğer soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan FETÖ yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

Görev yaptıkları illerdeki büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde, kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlenen 7'si ihraç subay, 3'ü astsubay, 2'si ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, 7'si mahrem imam olmak üzere 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü kaydedildi.

FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?
FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ’cü doktor Ak Parti Milletvekilini ilaçla öldürüyordu! Hastanelerde pusuda bekleyen kaç FETÖ’cü doktor var?

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gündem

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit "Artık aklını başına devşir"
FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

Gündem

FETÖ’den Ali Koç’a tehdit “Artık aklını başına devşir”

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yerel

Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23