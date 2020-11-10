  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı
Aktüel

FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 17:27:30 -
FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortağı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz M., tutuklandı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Kasım'da Çankaya'da düzenlenen operasyonda, sahte kimlikle yakalanan ve İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Kamil Yavuz M. sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi tamamlanan zanlı, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlik, Kamil Yavuz M'nin tutuklanmasına karar verdi.

Kamil Yavuz M.'nin, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve Bank Asya'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak
Dünya

Trump'tan flaş çıkış: Herkes şok olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar bulu..
Rus savaş uçakları bombalamaya başladı
Dünya

Rus savaş uçakları bombalamaya başladı

Rus savaş uçakları İdlib'in güneyinde yer alan sivil yerleşim yerlerini bombalamaya başladı.
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay