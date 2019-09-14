FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.14 Eylül 2019 Cumartesi 11:03
FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi.
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