FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi. FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.

FETÖ soruşturması kapsamında astsubay rütbesindeki 223 askeri personel şüpheli hakkında saat 01.00 itibariyle İstanbul merkezli 49 ilde ve KKTC’de eş zamanlı olarak yakalama ve gözaltı kararı verildi.

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