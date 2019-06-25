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FETÖ sevici T24'ten skandal 'Gezi' güzellemesi! Devleti "zorbalıkla" suçladılar

FETÖ sevici T24'ün yazarlarından Aydın Engin, dün başlayan Gezi Davası'nın sanıklarını güzellediği yazısında, iddianameyi hazırlayan savcı ile kabul eden yargıçlara yönelik ağır ifadeler kullandı. FETÖ firarisi olan ve sahibi ABD'nin kucağına kaçan Can Dündar'ı da överek anlatan Engin, devleti 'zorba' olmakla suçladı.

25 Haziran 2019 Salı 10:09
FETÖ sevici T24'ten skandal 'Gezi' güzellemesi! Devleti "zorbalıkla" suçladılar

 Taha Emre Özdemir   yeniakit.com.tr 

"Dün gezi davasının duruşması başladı. Bugün de duruşma devam edecek." diyen Aydın Engin, "Şu son iki cümle bile öfkelenmeye, çok öfkelenmeye yeter. O iki cümle yüzünden ne Pazar günkü İstanbul seçiminin keyfi kaldı, ne sevinci." ifadelerini kullanarak başladığı yazısına, Gezi sanıklarından Osman Kavala'nın kadim dostu olduğunu belirterek şöyle devam etti:

'Kadim arkadaşım Osman Kavala'

"602 gündür yargıçların karşısına çıkarılmadan Silivri zindanında tek başına kaldığı bir F tipi hücrenin beton avlusunda volta atmak zorunda bırakılmış kadim arkadaşım Osman Kavala o davanın sanığı."

ABD'nin kucağındaki FETÖ firarisi Can Dündar'ı da överek anlatan Engin, Gezi Davası'nın sanıklarını şöyle güzelledi:

"Kişisel tanışıklığım yok ama etkinliklerini izlediğimde çocuklarla yaptığı işin ölçülmez değerini ve çalışkanlığını adeta kıskanarak izlediğim ve 220 gündür Silivri'de "zorba devletin konuğu" olarak ağırlanan Yiğit Aksakoğlu o davanın sanığı."

"Kadim arkadaşım, iyi mimar, çok daha iyi yurttaş Mücella Yapıcı, avukatlığını para kazanmak için değil hak savunucusu olarak sürdüren, o yüzden de aramızda "çulsuzun teki" diye anılan iyi hukukçu Can Atalay, gözlerinin içi hilesiz gülen genç arkadaşım Çiğdem Mater o davanın sanığı."

"Daha niceleri, hatta mesleğini ve sadece mesleğini yaptığı için AKP Reisi'nin "baş düşmanlar listesi"ne yazdığı Can Dündar arkadaşım ile iyi oyuncu, sorumlu sanatçı Mehmet Ali Alabora bile o dosyaya tıkıştırılmış, Gezi'de kanlı bir ihtilal yapıp AKP Reisi'nin iktidarını devirmek istedikleri için yakalanırlarsa  onlar için de "ömür boyu hapisçik" isteniyor."

Gezi İddianamesi'ni yazan savcı ile kabul eden yargıçlara da ağır ifadelerle seslenen Engin, yazısına şu ifadelerle devam etti:

"Bir: Hukuk fakültesinde eğitim görmüş olması gereken bir savcı böyle bir iddianameyi nasıl yazabilir; böyle bir ayıbın altına nasıl imzasını koyabilir?"

"İki: Bir yargılamanın başlayabilmesi için soruşturma savcının iddialarının ciddi bulunup yazdığı iddianamenin kabul edilmesi gerekir. 657 sayfa dolusu bomboş bir iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ağır ceza mahkemesi yargıçlığına kadar yükselmiş hukukçular böyle ayıplı bir iddianameyi ciddi bulup nasıl kabul edebildiler?"

"Üç: Bugün tutuklu sanıklar tahliye edilir ya da edilmez. Onlar başlarının gölgesini önlerine düşürmeyecek kadar onurlu ve kararlı ve bu ülkenin yüz akı aydınlar. Peki, onları böyle bir iddianame ile yargılayan bir hukuk düzeni bu ülkenin yüzünün nesi?"

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:09
  1. İstanbul
  2. Osman Kavala
  3. Aydın Engin

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