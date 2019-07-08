FETÖ sabıkalısı Atilla Taş'tan skandal sözler! Fuat Avni'ye verdiği destekle övündü

Taha Emre Özdemir Ankara

FETÖ'nün Fuat Avni adlı twitter hesabına verdiği destek sebebi ile yargılandığı davadan; "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçu sabit görülerek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan FETÖ sabıkalısı Atilla Taş, sosyal medyadan paylaştığı videosunda, işlediği suç ile övünerek akıl almaz bir skandala imza attı.

'Sizin söyleyemediklerinizi söylediğim için hapis yattım'

Sosyal medyadan Cüneyt Özdemir'e tepkilerini çektiği video ile paylaşan FETÖ sabıkalısı 'sahip olduğu tek bir şarkıyla sanatçı olarak adlandırılan' Taş, "Cüneyt Özdemir çıkıp diyor ki 'Ekrem İmamoğluAtilla Taş ile bile görüşerek röportaj yaptı ama benimle yapmadı.' Ben gazeteci değilmişim. Eyvallah zaten gazeteci değilim. Sizin yapamadığınız gazeteciliği yaptığım için siz gerçek gazetecilerin söyleyemediği sözleri söylediğim için hapis yattım." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün Fuat Avni hesabına verdiği destekten dolayı ceza alan Taş, yaptığının bir vatan mücadelesi olduğunu söyleyerek akıllara durgunluk verdi:

"Sen gazetecilik yapsaydın ben hapis yatmak zorunda kalmazdım. Öyle Amerika'dan çok kolay biliyor musun? Ne güzel ya. Eline kamerayı alıp parklarda gezmek ne güzel değil mi? Ben bir Tweet attığımda acaba gelecekler mi? diye düşünüyorum ama kaçmıyorum. Burada ülkemde bununla mücadele ediyorum."